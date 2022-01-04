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柴犬把拖鞋偷藏狗屋縫隙 被全程目擊當場抓包「呆住數秒」

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬叼著拖鞋想藏。圖取自IG
柴犬叼著拖鞋想藏。圖取自IG

一名日本飼主飼養的6歲白柴犬「白玉」（しらたま）非常喜歡當「搬運工」，牠喜歡叼著家裡的各種東西移到他處，有時還會刻意藏起來，讓目擊犯罪現場的主人哭笑不得。

根據飼主上傳的IG影片，白玉喜歡叼著家裡的物品，從玄關走到別的房間，最常搬運的是鞋子，也會是手套、繩子等，有時還會刻意藏起來。

不過飼主早已發現白玉的「罪行」，並全程拍攝下來。有一次白玉叼著一只拖鞋躡手躡腳進來，還鬼鬼祟祟四處張望，最後將拖鞋藏進狗屋旁的縫隙。躺在地板上的男主人早就看到了，用手招呼白玉，但牠渾然不覺，還藏的不亦樂乎。

柴犬把拖鞋藏在狗屋後。圖取自IG
柴犬把拖鞋藏在狗屋後。圖取自IG

最後主人用手直接把狗屋拖走，讓躲在後面的白玉和鞋子直接現形，被抓包的狗狗露出黑人問號的神情，接著繼續若無其事低頭嗅聞鞋子。

男主人表示，白玉當搬運工是家常便飯，以前都會叼到樓梯附近，這是第一次看到牠把東西藏在狗屋旁，因為實在太好奇牠在裡面幹嘛，才把狗屋移開查看，卻看到白玉被抓包的茫然表情，相當可愛。

飼主說，白玉搬運過非常多種東西，像是購物袋、沈重的文件箱、自己的床、衣架等等，但「再犯率」最高的仍是鞋子，可能是因為喜歡鞋子的氣味。

喜歡當搬運工的柴柴。圖取自IG
喜歡當搬運工的柴柴。圖取自IG

西藏 日本 柴犬

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