聽新聞
test
0:00 / 0:00
柴犬把拖鞋偷藏狗屋縫隙 被全程目擊當場抓包「呆住數秒」
一名日本飼主飼養的6歲白柴犬「白玉」（しらたま）非常喜歡當「搬運工」，牠喜歡叼著家裡的各種東西移到他處，有時還會刻意藏起來，讓目擊犯罪現場的主人哭笑不得。
根據飼主上傳的IG影片，白玉喜歡叼著家裡的物品，從玄關走到別的房間，最常搬運的是鞋子，也會是手套、繩子等，有時還會刻意藏起來。
不過飼主早已發現白玉的「罪行」，並全程拍攝下來。有一次白玉叼著一只拖鞋躡手躡腳進來，還鬼鬼祟祟四處張望，最後將拖鞋藏進狗屋旁的縫隙。躺在地板上的男主人早就看到了，用手招呼白玉，但牠渾然不覺，還藏的不亦樂乎。
最後主人用手直接把狗屋拖走，讓躲在後面的白玉和鞋子直接現形，被抓包的狗狗露出黑人問號的神情，接著繼續若無其事低頭嗅聞鞋子。
男主人表示，白玉當搬運工是家常便飯，以前都會叼到樓梯附近，這是第一次看到牠把東西藏在狗屋旁，因為實在太好奇牠在裡面幹嘛，才把狗屋移開查看，卻看到白玉被抓包的茫然表情，相當可愛。
飼主說，白玉搬運過非常多種東西，像是購物袋、沈重的文件箱、自己的床、衣架等等，但「再犯率」最高的仍是鞋子，可能是因為喜歡鞋子的氣味。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言