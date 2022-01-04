網曝這些需求該買「寵物監視器」 加碼一招免費讓舊手機重生

每當出門離開家中，卻又思念寵物時，除了看看照片，寵物監視器也成了不少人的選項之一。有飼主在PTT上詢問，最近打算在家裡增設一台寵物監視器，上網搜尋卻發現部分疑似資安問題的個案，讓他心裡毛毛的，因此好奇詢問大家是否都會裝寵物監視器。

原PO表示原本物色好某家對岸品牌監視器「簡單又方便」，但一爬文卻看見許多抱怨監視器會自己轉動、自動錄影等疑似資安問題，讓他「幾乎被滅火到不行」。不過考量到想在出門上班時也能看見家裡的狗狗，原PO還是想知道大家的真實使用經驗，也引出不少愛用者留言。

有網友表示「狗女兒有癱瘓危險所以我有裝」「發生意外的時候可以回放」「疾病或行為訓練需求會需要」，紛紛建議原PO可以入手一組寵物監視器。若擔心被暗中錄影或隱私問題，也有人分享回到家後會把電源拔掉，或是拿一個小袋子套住即可。

除了從數百元到上千元的寵物監視器，留言也推薦多款免費的監看App給原PO，只要拿出已經沒在用的手機或平板，搭配既有網路就能不花錢輕鬆建置寵物監視器。