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魚子醬、炖牛尾…狗吃得比人還好！其實毛孩有更需要的東西

聯合新聞網 / 綜合報導
不少飼主在疫情期間把注意力轉移到貓狗身上，提供牠們高檔的物質享受。ingimage
不少飼主在疫情期間把注意力轉移到貓狗身上，提供牠們高檔的物質享受。ingimage

新冠肺炎疫情期間，許多人被關在家防疫，寵物變成一個很大的慰藉。不少飼主把注意力轉移到貓狗身上，提供牠們高檔的物質享受，但專家提醒，比起奢華狗食，狗狗有更需要的東西。

疫情期間許多人待在家和寵物相處的時間更長，更是將大把金錢花在牠們身上，提供如米其林般的高檔美食，像是魚子醬和牛尾料理等。有些高檔狗食要價不斐，100公克的肝臟鮮食就要7.6英鎊（約新台幣280元），對比人類吃的羊肝，1000公克才賣4英鎊（約新台幣148元）。

狗食製造商認為昂貴價格對的起其商品，他們指出高昂價格反應在品質上，包括更優質的食材、全面的營養和嚴謹的真空製造過程。

英國養犬俱樂部（The Kennel Club）提醒，狗狗其實不需要任何奢華的飲食和昂貴的服務，能夠讓牠們開心的泉源主要來自飼主的關心和愛護，例如多帶牠們散步、陪牠們玩耍等。

根據統計，過半的飼主在疫情期間給寵物買了更多的用品，不光是正餐，還有零食、玩具等；也有63％的飼主表示在縮減寵糧預算前，他們會選擇先砍自己的伙食費。

寵物 疫情 新冠肺炎 零食

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