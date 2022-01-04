出遠門憂「三隻二哈」把家裡變廢墟？網友祭3招防止家被拆光

每當要出遠門，如何安頓家中毛孩也成了必須考慮的問題。一名網友在PTT狗版發文表示跨完年家人會到外地出遊數日，他卻被命令請假回去幫忙帶「三隻二哈」。原PO嘆如果家裡沒人會搞得亂七八糟，自己要上班也無假可請，詢問大家「像二哈這種大毛孩都怎麼辦？」

網友們統整出寵物旅館、寵物安親、到府代養都是可以納入考量的選項。其中首推寵物旅館，雖然價錢不便宜，但全天候都有人照顧，有些甚至會提供視訊隨時觀看愛寵，讓飼主更放心。寵物安親則相對於前者來得便宜，採取上班帶去，下班再接回家的模式。到府代養則是有專人會到家裡照顧毛孩，但只停留一段時間服務結束就離開，因此毛孩會有一大段無人看顧的空窗期。

大批留言都認為「錢有辦法解決就是最方便的」，對於原PO家人的做法相當不以為然。「叫你媽出錢啊」「總比家裡變廢墟或狗自己亂搞死掉好吧」，並表示身為飼主外包照顧都是必要支出，如果連這點錢都捨不得花，「好像不太明白自己當飼主的義務」。

另也有一批網友表示不會參與不能帶毛孩的行程，一群朋友出遊會由自己開車跟車，下榻地點則選能和毛孩同住的和朋友另外住，或者選擇可以當天來回的行程。