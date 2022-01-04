土撥鼠「紫禁之巔」！百萬網友朝聖笑瘋：要打去練舞室打

日前在大陸知名影音網站Bilibili上有一部很夯的動物影片，影片拍到三隻土撥鼠的互動畫面，其中兩隻土撥鼠不爽的互相打了起來，另一隻土撥鼠見狀趕緊上前勸架，但似乎不太管用，兩隻打架的土撥鼠打到一半就突然停下來，另一隻勸架的土撥鼠也愣住了，過沒幾秒才反應過來，另外兩隻土撥鼠又繼續打、勸架的繼續勸，但依然不怎麼管用，似曾相識的畫面意外撞哏知名台灣偶像劇《紫禁之巔》，吸引不少網友觀看。

影片一貼出立刻爆紅，也轉貼到許多知名的影音平台上，截至目前為止原始影片已累積了超過542萬次觀看數，網友們表示「這根本三國鼎立吧」、「有話好好說」、「你們清醒點」、「這好像無端吵架的爸媽，小孩在旁邊勸架也被迫要加入戰場」，彈幕更是狂刷一排《紫禁之巔》的名台詞，像是「要打去練舞室打」、「住手不要再打了」，也有網友說凌晨三四點幾百人在線觀看土撥鼠打架，真的是太好笑了。