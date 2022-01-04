《咒術迴戰》「貓版五條悟」吸逾25萬人按讚 獲封「最強貓咪」

很多貓咪看起來就是療癒小天使，但有些喵星人總是喜歡做自己，不動的時候是個端莊的貴族，一動起來讓人笑掉大牙。最近網路上有一隻網紅貓再度爆紅，牠有著超級可愛的臉蛋和一雙大大的眼睛，可是當牠「顏藝」起來的時候，許多貓咪都不是牠們的對手。也因為這貓的表情實在太豐富，被不少喜歡牠的網友做成了各種表情哏圖，並大量使用在聊天軟體或是惡搞圖上面，到處都能見到這隻貓的可愛臉蛋。

2022-01-03 16:39