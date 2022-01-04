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《咒術迴戰》「貓版五條悟」吸逾25萬人按讚 獲封「最強貓咪」
日本動漫《咒術迴戰》人氣高漲，當中最受歡迎的角色當然是英俊瀟灑的最強咒術師五條悟，就算蒙著雙眼也能徹底圈粉女粉絲。
日本最近出現1隻「貓版五條悟」，戴上黑色眼罩，白色貓毛豎起，造型酷似五條悟，令「貓奴」全面拜服，圖片在Twitter瘋傳，已吸引逾25萬人讚好，紛紛留言指「最強貓咪」、「型」、「超正」。
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文章授權轉載自《香港01》
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