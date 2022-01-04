牽繩散步、表演特技…資深獸醫曝實例貓真的「犬化」了

邁入2022年，「2」的日語發音和貓叫聲相似，日本人甚至把2月22日訂為「貓之日」。養貓當寵物的趨勢日漸上揚，雖然大家對貓的認知為自我、不受控，但現在貓卻有逐漸「犬化」的趨勢。

根據日本寵糧協會的統計，截至2021年貓咪的飼養數已連續8年超越狗，尤其在新冠肺炎疫情肆虐下更是大幅成長。不過貓在飼育和個性上有愈來愈像狗的傾向，例如牽繩帶出去散步、讓牠們表演特技、變得聽話乖順等，貓真的有「犬化」的趨勢嗎？

貓咪牽繩散步變得很常見。本報資料照

牽繩散步、投接球不再是狗狗專利

住在鹿兒島的上野小姐帶8歲的母貓「Soyoko」到郊外的空地散步，Soyoko像狗狗一樣到處嗅聞，悠哉地閒晃。上野說剛開始養時發現Soyoko一直在凝視窗外，於是抱著牠到戶外，Soyoko好像很開心的樣子。大約三年前買了牽繩開始外去散步，每天早上貓咪都會跑到玄關提醒散步時間到了，露出在家裡看不到的愉快神情。

同樣住在鹿兒島的高橋小姐養了一隻7個月大的母貓「思樂」，擁有會玩投接球的特技，把球丟出去，思樂會把它撿回來；牠還會把數個玩具叼到廚房整齊排列，高橋說沒有特別教思樂這麼做，牠可能覺得這樣主人就會跟牠玩。

貓真的「犬化」了嗎？獸醫也很有感

擁有治療貓狗50年經驗的鶴田獸醫師表示，剛開始執業時，貓根本不會老實待在診療台上，會在室內走來走去，還常抓傷或咬傷醫生，讓他相當頭痛，必須使用「貓袋」限制其行動。

但大約3～4年前開始，他發現乖乖接受診療的貓咪增加了，使用貓袋的機率大幅降低，讓他有感貓變得比從前聽話很多。