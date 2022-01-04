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狗狗「吃土」能止瀉！獸醫曝3撇步 這點是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
許多毛小孩經常飽受拉肚子所苦，獸醫表示吃土也是一種治療的方法。圖非當事狗。（資料照片／取自Flickr）
許多毛小孩經常飽受拉肚子所苦，獸醫表示吃土也是一種治療的方法。圖非當事狗。（資料照片／取自Flickr）

知名獸醫粉專「獸醫好想告訴你」表示，很常有飼主帶著拉肚子的狗，要獸醫開止瀉藥給他壓壓驚，的確有些藥物能夠止瀉，但到底要怎麼止瀉會比較好？該粉專指出，最常用的止瀉方式就是「土」，像是KBT或kaolin-pectin都是可以止瀉的土。但飼主們可要當心，雖然這些高嶺土可以讓糞便容易成形，但沒有辦法減少體液或電解質的流失或縮短病程。

至於吃藥的部分，的確有些藥物會減緩腸胃的蠕動，使運動過度、痙攣的腸胃平滑肌舒緩。但毛小孩因為蠕動過度導致腹瀉的狀況相對少見，因此比較沒那麼常用。有些人會很好奇，如果吃抗生素會不會有用？該粉專認為，要確定是感染導致下痢很困難，即便採樣檢驗到沙門氏菌，也很難分辨到底是不是這個病菌引起下痢的症狀，畢竟很多都是無症狀帶原動物。因此除非有很明確細菌感染跡象才會給抗生素控制，否則只是徒增菌叢失調的風險。

拉肚子看起來好像是個小病，但其實仔細分析過才會發現其困難之處，專家也給出了一個最為重要的關鍵，那就是「找到導致拉肚子的原因」。貓狗拉肚子很有可能是腸胃道本身的問題，像是食物引起的下痢或自體免疫疾病導致，也可能是跟腸胃道沒什麼關聯的器官比如胰臟炎、腎上腺機能低下、腎臟病、胰外泌素不全，甚至是醫源性的問題，比如使用非類固醇類消炎藥、化療等等造成的。

有網友自述家裡毛小孩有時候拉果凍狀有帶血，看完醫生打針吃藥過半個月又發作，之後變成常態性，該幫狗狗做什麼檢查比較好。獸醫回應可以先做糞便檢查，採取浮游法找出病因。所以如果家裡的毛小孩因為不明原因出現腹瀉狀況，最好的方法就是趕快帶去獸醫院做檢查，找到病灶才能夠對症下藥，頭痛醫頭腳痛醫腳終究是治標不治本。

如果家裡毛小孩正在飽受拉肚子所苦時，獸醫也提醒飼主們，嚴重拉肚子的毛孩在釐清問題之前，補充水分、營養素（例如維生素B12）、熱量等才是最重要。

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