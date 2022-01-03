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台灣獼猴頻擾民 雲縣府多管齊下減少猴害

中央社 / 雲林縣3日電

雲林縣林內、古坑等地的柳丁、柑橘進入採收期，台灣獼猴出沒造成農民困擾，甚至會侵入住宅找食物。雲林縣府農業處派員用鞭炮驅離，並今年起擴大補助架設電圍網措施。

民進黨籍雲林縣議員邱世文今天接受中央社記者電訪指出，台灣獼猴侵擾果園已有多年，每到採收期，猴群出沒果園附近，不管果實好壞隨便採，讓農民相當困擾。

邱世文說，雖然使用鞭炮驅趕猴群有效果，但把猴群趕走，會危害到其他果園，若其他果園也驅趕，猴群又回來，形成一種惡性循環，地方鄉鎮公所和民意代表常常接獲農民陳情。

也有斗六、古坑山區住戶反映近日住家頻頻遭到台灣獼猴入侵，跑進住家偷東西吃且趕也趕不走；有些住戶為了避免台灣獼猴破壞，會在戶外留點水果供食，只是猴子拿走了水果，知道此處有食物，反而更常造訪社區。

雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇告訴中央社記者，農業處目前掌握林內鄉有2群台灣獼猴，經常出沒在台3線和龍過脈附近，已經派員到現場以鞭炮驅趕，同時請警方看到餵食的民眾加以勸導。

林務局及雲林縣政府為了減輕猴子造成的農損，今年起擴大補助架設電圍網措施，但對猴子入侵社區，目前還沒有較好的解決辦法。

雲林縣府農業處強調，台灣獼猴從2019年降為一般類野生動物，但依規定不能捕捉飼養，捕捉野生獼猴依「野生動物保育法」裁罰新台幣6萬至30萬元，且獼猴有野性，民眾千萬不要任意飼養。另避免改變獼猴覓食行為，遇見台灣獼猴，請遵守三不原則，即不接觸、不餵食、不干擾。

台灣獼猴 雲林 農民

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