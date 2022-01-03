領養橘貓崩潰第3天！飼主求調時差絕招 網笑歪：主子配合剷屎的？

你也有這種甜蜜的負擔嗎？一名網友在臉書社團崩潰發文，領養了橘貓第三天，每天早上4.5點就開始喵喵叫，不跟牠玩就叫不停，「如何調整貓的時差？」這種熟悉的情況讓網友看了大笑，「你是不是誤會了什麼？要主子調整來配合剷屎的？」

該名網友在臉書爆廢公社公開版發文，領養橘貓崩潰第3天，每當自己還在熟睡，橘貓從4.5點就開始喵喵叫喵不停。文章不忘附上一張可愛的橘貓照，希望能換得「一覺到天亮」的完美解法。

不少飼主早就看清現實認命，「養7年了能睡到自然醒的日子根本沒多少」「五點多就三隻貓飛來飛去了照樣睡我的」「養貓10年每天都5:00起來」「每天清晨就開始在房間運動會」。留言並一致認為該調整時差的是原po才對，「貓只會調整你的時差」並看衰笑說「最後一定是你妥協」。

不過仍有留言提供方法，可以睡前多陪牠們玩「累到睡到中午」「兩隻一起玩就不吵你了」「睡的時候把牠挖起來high」。也有網友感嘆等貓老了，通常就能安穩睡個好覺。

值得一提的是，不少人認為貓咪夜間視力優秀，應該是夜行性動物。然而貓咪實際上屬於「晨昏型動物」，主要的活動時間便在清晨及黃昏，因此成了讓許多飼主無法一覺到天亮的根本原因。