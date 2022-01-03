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爸媽不在家好焦慮 「來電汪」讓狗狗擺脫孤單

聯合新聞網 / 綜合報導
格拉斯哥大學機器互動學家道格拉斯與她的愛犬。（圖／取自Ilyena Hirskyj-Douglas個人網站）
格拉斯哥大學機器互動學家道格拉斯與她的愛犬。（圖／取自Ilyena Hirskyj-Douglas個人網站）

根據英國《BBC》與美國《New York Times》報導，格拉斯哥大學(University of Glasgow)的機器互動學家道格拉斯（Ilyena Hirskyj-Douglas）與她的愛犬查克(Zack)開發出了「狗狗電話」(Dog Phone)，在道格拉斯的朋友、芬蘭芬蘭阿爾托大學（Aalto University）同事的幫助下，他們把感應器放在查克經查玩耍的球裡面，只要感應器偵測到附近的電腦，就會撥打視訊電話給主人。

道格拉斯與愛犬查克通電話的畫面，查克親自打了電話給她。（圖／取自Youtube）
道格拉斯與愛犬查克通電話的畫面，查克親自打了電話給她。（圖／取自Youtube）

分離焦慮症對於許多養寵物的人來說是一件棘手的狀況，尤其在後疫情時代更常發生在毛小孩身上，不少狗狗因為在疫情期間習慣在家工作主人的陪伴，但主人終究是要回歸公司正常上班，主人不在家的時間太久，導致牠們經常感到孤單而鬧脾氣，會出現吠叫、逃跑離家、來回踱步、破壞傢俱等常見症狀，嚴重的話甚至會吃下排泄物。道格拉斯察覺到自家狗狗查克也開始有分離焦慮的狀況，才開始著手實驗狗狗電話的測試。

道格拉斯經常在個人網誌上面發表與狗狗有關的科學發明文章。（圖／取自Ilyena Hirskyj-Douglas個人網站）
道格拉斯經常在個人網誌上面發表與狗狗有關的科學發明文章。（圖／取自Ilyena Hirskyj-Douglas個人網站）

在實驗報告中指出，道格拉斯與狗狗查克經過約兩周的測試，查克在7天內撥打了35次電話，雖然有好幾次是不小心觸發到裝置而撥出電話，但在查克醒著的視訊電話錄影中可以發現，查克在撥打電話給主人的時候會一直將身體貼近螢幕，並叼出玩具想跟主人互動。道格拉斯指出，她自己在測試狗狗電話的時候也有發現一些問題，像是她自己主動撥給查克的時候，查克並沒有接起她打來的電話，而她在查克打來後開始講述一天的經過時，查克並不是很在意她所說的所有事情，反倒是對她所拍攝的通勤路線實況感到比較有興趣。

「查克打來電話後其實都在忙牠自己的事情」，道格拉斯說道，並認為雖然狗狗沒有很投入在通話過程中，但在實驗的最後幾天，查克打電話過來的次數比起之前增加了不少。對於道格拉斯的研究，威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)的退休教授麥康奈爾博士(Dr. McConnell)和獸醫安德烈亞·圖博士(Dr. Andrea Y. Tu)抱持的不同的看法，他們認為現今市面上一些為了寵物開發的3C產品，例如攝影機等可能對某些寵物是不錯的發明，但可能會帶給其他寵物焦慮，而且狗狗是否可以完全辨識螢幕上的人臉還沒有確切的定論，因此要等到狗狗電話能夠正式問世，還需要很多實驗與評估，毛小孩與飼主們可要再等等。

寵物 疫情 芬蘭 在家工作 汪星人 視訊

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