想養貓但無法接受牠過世怎辦？資深飼主：整個人生都要有心理準備

貓咪是不少人養寵物的首選，但貓的壽命僅十幾年，飼主勢必會面臨生離死別的一天。有網友表示很想養貓但無法接受牠過世的痛，詢問該如何做心理調適。

一名網友在PTT發文表示，他很喜歡貓也想養，但只要想到愛貓會比自己早死，無法承受那種離別之痛，就有點卻步，詢問該如何面對，目前只能選擇去朋友家玩別人的貓。

網友表示：「你可以養兩隻，走一隻的時候看到另一隻會好一點」、「改養烏龜」、「死了再找花色一模一樣的取代」、「死掉做成標本永存家中」、「先試著當短期貓中途看看」、「告別也是要學習的人生功課」，也有人認為如果無法面對，建議還是去貓咖啡廳或去玩朋友家的貓就好了。

一名有養貓經驗的鄉民回文分享，養貓不光是最後送終，牠的整個人生都要有心理準備，包括以下幾點：

‧經濟負擔： 飼料、貓砂、零食、耗材如玩具、貓抓板等，租屋族可選擇的物件較少，還要防止家具被抓壞。一旦生起病來花費很可觀，他附上自家貓近一個月的醫療費清單，已超過2萬元。 ‧居家清潔： 衣服和生活用品上有很多毛、地上會有很多貓砂，每天都要清貓砂和打掃。 ‧出遊限制： 出遠門需準備足夠飲水和飼料，開攝影機監視或安排朋友協助照顧，不在家3～5天是極限，超過的話需要請人返家打掃和補充糧食。 ‧貓咪個性： 有些貓很有個性沒辦法任人摸，建議要多接觸再找相性適合的飼養。

回到怕貓離世的正題，這名網友分享他在貓咪晚年經歷的煎熬，他先前在動物之家領養2隻貓，養到11、12歲時遇到牠開始不舒服的時期，醫生說可能有生命危險，讓他不禁落淚，後來密集去醫院做檢查和打針，甚至送到24小時動物醫院住院觀察。雖然後來帶回家照顧，但仍然持續嘔吐，現在只要想到貓會走就覺得超級難過，勸想養貓的原PO要三思。