快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

想養貓但無法接受牠過世怎辦？資深飼主：整個人生都要有心理準備

聯合新聞網 / 綜合報導
養貓要考量諸多條件。本報資料照
養貓要考量諸多條件。本報資料照

貓咪是不少人養寵物的首選，但貓的壽命僅十幾年，飼主勢必會面臨生離死別的一天。有網友表示很想養貓但無法接受牠過世的痛，詢問該如何做心理調適。

一名網友在PTT發文表示，他很喜歡貓也想養，但只要想到愛貓會比自己早死，無法承受那種離別之痛，就有點卻步，詢問該如何面對，目前只能選擇去朋友家玩別人的貓。

網友表示：「你可以養兩隻，走一隻的時候看到另一隻會好一點」、「改養烏龜」、「死了再找花色一模一樣的取代」、「死掉做成標本永存家中」、「先試著當短期貓中途看看」、「告別也是要學習的人生功課」，也有人認為如果無法面對，建議還是去貓咖啡廳或去玩朋友家的貓就好了。

一名有養貓經驗的鄉民回文分享，養貓不光是最後送終，牠的整個人生都要有心理準備，包括以下幾點：

‧經濟負擔：

飼料、貓砂、零食、耗材如玩具、貓抓板等，租屋族可選擇的物件較少，還要防止家具被抓壞。一旦生起病來花費很可觀，他附上自家貓近一個月的醫療費清單，已超過2萬元。

‧居家清潔：

衣服和生活用品上有很多毛、地上會有很多貓砂，每天都要清貓砂和打掃。

‧出遊限制：

出遠門需準備足夠飲水和飼料，開攝影機監視或安排朋友協助照顧，不在家3～5天是極限，超過的話需要請人返家打掃和補充糧食。

‧貓咪個性：

有些貓很有個性沒辦法任人摸，建議要多接觸再找相性適合的飼養。

回到怕貓離世的正題，這名網友分享他在貓咪晚年經歷的煎熬，他先前在動物之家領養2隻貓，養到11、12歲時遇到牠開始不舒服的時期，醫生說可能有生命危險，讓他不禁落淚，後來密集去醫院做檢查和打針，甚至送到24小時動物醫院住院觀察。雖然後來帶回家照顧，但仍然持續嘔吐，現在只要想到貓會走就覺得超級難過，勸想養貓的原PO要三思。

貓咪 寵物

相關新聞

想養貓但無法接受牠過世怎辦？資深飼主：整個人生都要有心理準備

貓咪是不少人養寵物的首選，但貓的壽命僅十幾年，飼主勢必會面臨生離死別的一天。有網友表示很想養貓但無法接受牠過世的痛，詢問該如何做心理調適。

還想玩不願回家 被飼主丟在院子的狗狗把自己埋了

常見飼主分享出去散步的狗狗不願回家的模樣，大多是耍賴坐躺在地上，而這隻狗狗卻把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡，只露出一個頭的模樣相當可愛。

每隻貓都有的「白眉毛」超可愛！原因曝光讓網友長知識

你的貓也有可愛的「白眉毛」嗎？有飼主撥弄愛貓的皮毛，卻意外發現「從眉毛到耳朵」這塊毛量特別的少，少到幾乎可以直接看到皮膚表層，讓他緊張上網求解。網友們見狀紛紛蓋樓曬出自家的白眉毛貓咪，讓原po了解愛貓其實不是生病，也高喊各種貓貓「禿頭」超可愛。

狗狗不落地！超吸睛「汪頭包」網全融化：IKEA神袋也行

世界各國都有不少人會帶自己的寵物上街逛逛，也有需要搭乘大眾交通運輸工具的時候，平常在街上遛狗可以繫著牽繩，但在捷運上面可就只能進到寵物背袋裡了。美國大城市紐約就有規定飼主要帶貓狗上車必須裝在背袋裡面，許多人為了帶自家毛小孩出門，花招百出的使用各種袋子讓毛孩進車廂，IG上有一個帳號「bagdogs」就專門蒐集紐約市各式各樣的「背包狗」，有些飼主的創意令人忍俊不禁。

看到老婆女兒偷養2小喵氣炸 他抱進懷中秒變一個人：我是把鼻喔

看到家人突然抱毛小孩回家，你會怎麼做？美國一位爸爸回家看到家裡多了兩隻可愛小貓，他相當不知所措，氣得連續飆罵兩次「這到底是怎麼一回事」，情緒十分激動。但當他接過兩隻貓咪後馬上就換了一個人，抱著懷裡的毛小孩表現相當溫柔，還輕聲喊道「我是爸爸喔」，反差超大的影片一貼上網立即引起網友們瘋傳，紛紛讚道「爸爸雖然嘴上罵人，但實際上看到毛小孩還是很開心」。

貓咪天氣冷不吃罐頭狂嗑乾飼料 網友獻策盼貓皇賞臉吃飯

家裡的愛貓食慾變差愛吃不吃？可能是氣候變冷惹的禍。一名網友發文求解，天氣變冷貓咪瘋狂睡覺，且原本愛吃的罐頭「聞一聞就跑去睡覺」。沒想到問題引起不少人同感，紛紛獻策希望毛孩能大口吃飯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。