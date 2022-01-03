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每隻貓都有的「白眉毛」超可愛！原因曝光讓網友長知識

聯合新聞網 / 綜合報導
網友們曬出自家貓咪「禿頭」圖。圖擷自PTT
網友們曬出自家貓咪「禿頭」圖。圖擷自PTT

你的貓也有可愛的「白眉毛」嗎？有飼主撥弄愛貓的皮毛，卻意外發現「從眉毛到耳朵」這塊毛量特別的少，少到幾乎可以直接看到皮膚表層，讓他緊張上網求解。網友們見狀紛紛蓋樓曬出自家的白眉毛貓咪，讓原po了解愛貓其實不是生病，也高喊各種貓貓「禿頭」超可愛。

原po在撫摸貓咪時，發現身體大部分區塊毛相當濃密，唯獨愛貓「從眉毛到耳朵的毛」非常稀疏，撥開後可以看到白色的皮膚表面，讓他憂心忡忡地問這樣正常嗎？文章釣出一票貓奴要原po別擔心，直說這樣非常正常，「黑貓你會以為他禿了」。

原PO表示貓咪從眉毛到耳朵毛量相當少。圖擷自PTT
原PO表示貓咪從眉毛到耳朵毛量相當少。圖擷自PTT

網友們大方曬出自家貓貓「偽禿頭」的照片，「直接稀疏到變成白眉毛」「凹槽那點也很稀疏」「黑貓有不禿的嗎」「各種示範禿XD」。有網友表示自己的橘貓也是這樣，曾以為是過敏緊張到處爬文。留言中也提到「氣味腺的毛都會比較少」。

事實上貓咪「眉毛」的部分是分泌氣味的地方，因此毛量會比其他地方來得稀疏。此外貓咪到處蹭人、嚕牆壁留下氣味、用貓掌洗臉等行為，也都可能加劇白眉毛的現象。但若是掉毛情況非常嚴重，或有紅腫、皮屑等情形，則可能要懷疑是貓癬，最好讓專業獸醫師進一步確認。

貓咪 耳朵

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