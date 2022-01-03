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狗狗不落地！超吸睛「汪頭包」網全融化：IKEA神袋也行

聯合新聞網 / 綜合報導
美國紐約市民為了帶狗狗上地鐵無所不用其極，放在手提袋裡面只是基本功。(圖／取自Instagram)
美國紐約市民為了帶狗狗上地鐵無所不用其極，放在手提袋裡面只是基本功。(圖／取自Instagram)

連IKEA藍色神袋也給過沒問題的。(圖／取自Instagram)
連IKEA藍色神袋也給過沒問題的。(圖／取自Instagram)

美國紐約地鐵有規定乘客可以攜帶寵物上車，但近年來的規定則是「除非放在可關閉的袋子或容器裡，否則不得帶任何動物到月台或車廂」，因此飼主為了讓毛小孩可以搭乘地鐵無所不用其極，在IG帳號「bagdogs」可以看到各式花樣百出的巧思。有些主人會按照正規方式把毛孩裝在寵物專用背包，但有些飼主可能倉皇之下忘記帶寵物專用包出門，就選擇用袋子來裝狗狗。

像是這張圖裡面的吉娃娃就被裝在主人的手提袋裡面，小型狗體積比較小，相對地裝在手提袋裡面比較不突兀，看起來也相當優雅。不少飼主也會選擇把狗狗裝在帆布袋裡面，從瑪爾濟斯到柴犬，無一不適合白色的帆布袋。

萬用的白色帆布袋是許多狗狗的地鐵暫時小窩。(圖／取自Instagram)
萬用的白色帆布袋是許多狗狗的地鐵暫時小窩。(圖／取自Instagram)

通常要把寵物帶出門，許多人第一個念頭應該是把自家汪星人或喵星人裝進寵物背包、寵物提袋、寵物專用推車等方法，但美國人的創意往往超乎我們的想像。相較於正規的「把狗狗裝在購物袋或是手提包裡面」，有些飼主可就創意十足，像是這位老兄就把自家的博美狗當成小嬰兒般用背帶束在自己胸前，方便隨時照看狗狗的狀況。

用背帶揹著狗狗就像背小嬰兒一樣。(圖／取自Instagram)
用背帶揹著狗狗就像背小嬰兒一樣。(圖／取自Instagram)

很多女飼主則選擇把自家飼養的小型犬放進自己的側背包中，小狗在大包包裡面探出一顆腦袋的樣子特別可愛，有些婆婆媽媽則選擇把狗狗裝進菜籃車裡面，就像是拖著寵物行李車一樣方便舒適。

如果對於攜帶寵物出門一個頭兩個大，「bagdogs」上面各種神奇又可愛的照片，應該能給各位鏟屎官們一點靈感，但帶自家汪汪出門的時候，就算是裝進背帶裡面也別忘記攜帶牽繩、並隨時注意毛小孩待在袋子裡面是否安全舒適，如果狗狗有出現反抗或是不舒服的狀況就要特別小心，不要勉強自家狗狗。

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