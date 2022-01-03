貓咪天氣冷不吃罐頭狂嗑乾飼料 網友獻策盼貓皇賞臉吃飯

家裡的愛貓食慾變差愛吃不吃？可能是氣候變冷惹的禍。一名網友發文求解，天氣變冷貓咪瘋狂睡覺，且原本愛吃的罐頭「聞一聞就跑去睡覺」。沒想到問題引起不少人同感，紛紛獻策希望毛孩能大口吃飯。

PTT貓版一名網友提問，貓咪天冷是否會食慾變差或口味大變？他描述近日愛貓變得愛吃不吃，以前很喜歡吃的生肉或罐頭，天氣一冷就聞了跑去睡覺，「不然就是分很多段才吃完」。此外他也觀察到似乎變得特愛吃乾飼料，種種胃口轉變讓他摸不著頭緒。

文章一出引起許多人共鳴，「我家也是」「天氣越冷越不吃」「還以為只有我家的這樣」「越放越冷越不吃」。有網友表示貓是靠嗅覺決定食物好吃與否，「天冷聞不到罐頭很正常」，建議可以試著稍微加溫，讓食物更有香氣。也有貓奴分享自己會在罐頭擠上肉泥增加香氣，有助於貓皇賞臉吃飯。

事實上由於生理構造差異，貓咪味覺相對遲鈍，嗅覺卻非常敏銳，第一時間聞起來好吃是決定吃或不吃的關鍵。而沒吃完拿去冷藏過後的罐頭，味道終究不比剛開封時的美味，此時可以短暫放在室溫、隔水加熱，或是放在可微波的容器快速微波，加熱後拿給毛孩食用更有助食慾。