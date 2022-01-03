看到老婆女兒偷養2小喵氣炸 他抱進懷中秒變一個人：我是把鼻喔
抖音用戶「brittanydiaz212」日前分享了一部影片，她與女兒背著丈夫領養了一隻小橘貓及一隻小乳牛貓回家，還準備了手機要全程錄影，想要給爸爸一個驚喜。過沒多久爸爸回來了，回到家一見到兩隻小貓立刻暴怒，不斷大罵「現在到底是怎樣」，一臉不可置信的樣子。當爸爸還在氣頭上時，女兒立刻抱起兩隻小貓送到爸爸眼前想緩解狀況，他看了一下後立刻順手接過小貓抱在懷裡，沒想到爸爸瞬間被兩隻小貓的萌力融化，一改先前大罵的語氣，溫柔的對小貓們說著「我是把鼻喔」，短短一分鐘的影片展現出爸爸傲嬌的反差，也讓這支影片大爆紅，截至今日已經累積了超過160萬人觀看。
其實這家人本來就有養兩隻狗狗，所以母女倆才敢瞞著爸爸領養兩隻小貓咪回來。這支影片PO出後立刻在網路上瘋傳，許多網友表示「這根本傲嬌老爸」、「雖然嘴巴上說著髒話但實際上看到小貓心都軟了」，也有網友說這位爸爸本來就是愛動物的，儘管一開始實在無法接受，但心底對毛孩子終究是很喜歡，所以才會一接過貓咪們就馬上化身慈父。
@brittanydiaz212 #FYP #catsoftiktok ♬ original sound - Brittany Canterbury-
不僅如此，抖音用戶brittanydiaz212日後也陸陸續續分享丈夫與兩隻小貓的互動，只見爸爸整個人都被兩隻小貓咪融化，經常可以看到他對著兩隻小喵星人又抱又親，一臉寵溺的樣子完全已經是淪陷的貓奴，現在他們一家人有著兩隻狗狗與兩隻小貓的陪伴，從影片中可以看的出來小貓咪們備受爸爸的寵愛，過著幸福又快樂的生活。
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