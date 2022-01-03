成貓領養回家躲貓砂盆睡到打呼？奴才看圖片笑了：超正常

一名新手貓奴近日領養了一隻成貓，原本想在帶回家後好好熟悉環境，不料主子吃飽喝足後直接在貓砂盆裡「睡到打呼」，讓原PO相當焦慮。眾多過來人紛紛解釋是正常現象，不久後貓咪就會開始擴張家中地盤。

PTT貓版一名網友發文請益，剛認領了一隻3-4歲的黑虎斑公貓，在此之前自己只有和家人養過的狗狗相處過。由於該貓似乎是被前領養飼主退回，一到家中沒多久便直搗貓砂盆睡起大頭覺，原PO忍不住猜測「不知道是不是牠很受傷」，便憂心請教遇到這種狀況該如何是好？

貓奴們紛紛表示貓咪剛到新的環境沒有安全感，此時貓砂盆是整個房間內最有牠味道的地方，前幾天會睡在貓砂盆裡相當正常。留言也提醒原PO可以多放幾個紙箱讓牠躲藏，並且在裡面鋪毯子或棉被保暖。

過來人們都建議給牠多一點時間，切忌強迫貓咪出來，等到休息夠願意探索環境的時候，應該就會換地方睡了。「等他醒了可以拿肉泥餵建立好感」「他的地盤擴大的速度比你想的還快XD」

貓行為獸醫師林子軒先前也曾在臉書發文解惑，當貓咪感到緊張焦慮，或是處在陌生環境時，會選擇像是貓砂盆等自體氣味濃厚的地方。貓砂盆內的排泄物或是貓砂都帶有熟悉的自體費洛蒙，如此一來貓咪會變得相對放鬆。