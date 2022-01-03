柴犬玩瘋到「瞬間斷電」竟站立在爺爺身旁睡著了

柴犬個性固執自我，卻也有愛撒嬌溫順的一面。一名飼主分享他家柴犬玩到「瞬間斷電」，在爸爸身邊站立睡著的畫面，並分享父親從本來怕狗到愛上牠的過程，相當溫馨。

一名日本飼主在推特分享9個月大柴犬「馬雅」（マヤ）在年邁父親身旁睡著的照片。拍攝這一天飼主父親來訪，馬雅是個人來瘋相當高興，在父親身邊像火箭一樣衝來衝去。

歡騰一陣後突然睡意襲來，馬雅來到坐在沙發上的父親身邊，上半身趴在他身上，就這樣「站著」睡著了，目睹這一幕的所有人都笑了。馬雅維持這樣的睡姿約5分鐘才醒來，秉持著想要繼續玩的意志，一邊與睡魔努力纏鬥。

飼主表示馬雅個性相當親人，有其他客人來牠也會熱烈歡迎。飼主推測由於當天帶馬雅去寵物沙龍，已讓牠相當疲累了，所以才會出現這種突然「斷電」的情況。網友看到這張照片大讚：「爺爺的手看起來好慈祥」、「真是極致的幸福」、「讓人感覺好溫暖」。

看似飼主父親和馬雅很親近，其實他曾經相當怕狗，完全不敢摸，每次只能隔著籠子望著馬雅。轉機在去年11月，馬雅進行一場大手術，術後仍身體不適，時常往返醫院，這讓父親相當擔心。在馬雅拆線後，首次鼓起勇氣擁抱牠，於是他們變成了好朋友，父親時常藉口登門拜訪，其實是想看看可愛的馬雅。