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他在台南看到狗狗脖上「吊鐵管」網友揭露超神用途
一名鄉民在PTT發問，他日前到台南旅遊，在路上看到一隻黃狗在逛大街，但脖子上綁著一根鐵管，很好奇這到底是做什麼用的？
不少網友熱心回答這是防止狗追車追人的神器：「狗狗封印神器」、「跑起來腳會撞到棍子很卡」、「跑的時候鐵棍會打到腳，阻礙狗狗跑步，防追人車」、「帶這個訓練數個月後就不會亂爆衝咬人」、「難怪狗勾一臉厭世」。
但也有人說很像是本來被綁在鐵管上，狗狗掙脫下來的產物，還有人沿用先前台中惡少拿球棒傷人的梗，戲稱連狗都隨身攜帶球棒防身。
不過先前已有狗狗破解這個拘束器，2019年一名台南愛媽因被鄰居反應她餵養的浪犬會追車，於是在狗狗胸前加掛水管，防止牠們劇烈奔跑。沒想到短短3天，聰明的米克斯居然找出破解之道，直接把水管叼在嘴裡到處跑，讓愛媽哭笑不得直呼太奸巧了。
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