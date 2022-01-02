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收養「監獄公主」波斯貓可不簡單 不符牠意「謀殺你全家」
一間貓咖啡廳上個月在社交網站公布，他們暫時收編一隻波斯貓，欲將牠送養。這隻貓長年在街頭流浪，如今有機會獲得安穩的生活，不過要養牠得符合諸多條件，因為牠是隻超級難搞的貓咪。
美國密蘇里州的貓咖啡廳Whiskers Cat Cafe上月8日在Instagram公布收養波斯貓波西（Percy）的條件，牠不允許和其他寵物共處一室，店家甚至誇大形容：「不要跟我們分享你家以前的貓喜歡吉娃娃，別讓其他寵物靠近波西，否則牠會抓狂謀殺你們全家」，另外也不建議有孩子的家庭收養，因為波西也拒絕身邊環繞小孩。
其他物質條件上，需要幫波西定期整理一身長白毛、給予客製化的床以及加熱墊。貓咖店家在網上寫道，過去12天他們讓這隻貓住在這兒，小心翼翼呵護，牠簡直就是「監獄的公主」。
即使把波西形容成如此難伺候，店家仍堅持替牠找到一個符合條件又溫暖的家「因為牠值得這一切」。好消息是12月底店家發布波西已被收養的好消息，並且在新家適應良好，新飼主也很開心迎接這位「監獄公主」成為家庭的一員。
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