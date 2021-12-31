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保育神話之鳥 台北鳥會募資救燕鷗

中央社 / 連江縣31日電

為保育馬祖燕鷗繁殖棲地，社團法人台北市野鳥學會透過線上募資平台，邀請民眾響應神話之鳥棲地搶救行動，盼募集百萬保育黑嘴端鳳頭燕鷗。

根據台北市野鳥學會（台北鳥會）提供資料，世界僅存百隻的黑嘴端鳳頭燕鷗因棲地整體環境干擾加劇，已連2年棄巢未完成孵育，每年夏季至馬祖鐵尖島的神話之鳥，因漁業資源枯竭而食物短缺、海漂垃圾污染生存環境，甚至面臨人為干擾。

根據台北市野鳥學會與台大森林環境暨資源學系教授袁孝維團隊研究，近年在馬祖燕鷗保護區鐵尖島周邊，常有漁船燈火頻繁出沒，根據回傳影像畫面，同時引發鳥類騷動繼而棄巢，影響燕鷗繁殖。

台北市野鳥學會在募資平台「度度客」指出，為監控燕鷗繁殖情形，目前島上攝影設備無法涵蓋周遭海域，希望募資升級監控設備，並提供24小時影像監控支援人力，聘地方巡護船戒護，預防不法人士接近保護區，並提供燕鷗安心繁殖的家。

台北市野鳥學會表示，為讓更多人能持續關注黑嘴端鳳頭燕鷗保育，將同步拓展全台環境教育宣導，提升公眾意識，並向下扎根保育意識。瀕臨絕種的神話之鳥在馬祖發現已超過21年頭，希望透過募資，讓民眾共同參與保育行動，凝聚社會共識，防止黑嘴端鳳頭燕鷗成為從台灣鳥類名錄滅絕的鳥類。

為達神話之鳥保育工作三部曲，即時監控周邊環境、增加繁殖成功率、尋求人力資源促進教育宣導，台北市野鳥學會從110年12月18日啟動募資，截至今天上午9時已募得約新台幣45萬6611元，預計111年3月17日募資截止。

北市 馬祖 保護區

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