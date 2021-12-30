屏科大追蹤黑鳶候鳥「小茄子」近2年 訊號消失

屏東科技大學追蹤黑鳶候鳥「小茄子」近2年，11月中旬斷訊，黑鳶保育研究計畫召集人林惠珊表示，目前雖失聯沒有訊號，但已完整紀錄2次遷徙資料，是相當珍貴的紀錄。

目前就讀屏科大生物資源博士班的林惠珊向中央社記者表示，自2020年4月開始追蹤紀錄的黑鳶候鳥「小茄子」，在今年11月中旬斷訊，目前失聯沒有訊號，斷訊的可能原因是「小茄子」死亡或是追蹤器壞掉或脫落。

林惠珊說，研判最有可能的是追蹤器壞了，因為當初設定的訊號回報時間是每天中午，但11月18日半夜，卻傳了6、7通訊息回來，而後就斷訊，當時，「小茄子」在中國的廣州汕頭市。

「小茄子」是2020年在台灣度冬時，因老鼠藥中毒，由農民在茄子園拾獲後送到屏科大保育類野生動物收容中心，在獸醫師悉心照料後撿回一命，野放進行衛星追蹤，發現「小茄子」的候鳥身分。

林惠珊表示，「小茄子」是台灣首度證實為候鳥的黑鳶，在此之前，鳥界多以為黑鳶是留鳥，能完整的紀錄「小茄子」2次遷徙資料，是相當珍貴的紀錄，雖然斷訊，但「小茄子」繫有「M4」字樣藍色腳環，如有鳥友發現可回報。

屏科大追蹤「小茄子」往來遷徙完整路徑，一次為屏東出發直接到中國山東、回程山東往廣州汕頭；翌年廣州汕頭往俄羅斯，在2021年10月啟程從俄羅斯長距離移動到廣州汕頭度冬時斷訊。

林惠珊表示，台灣的黑鳶數量，最早由「老鷹先生」沈振中在1992年開始調查，當時全台灣還不到200隻，台灣猛禽研究會自2013年起接手調查工作，每年秋冬季（非繁殖季）動員志工，在全台黑鳶夜棲地進行2次同步調查，秋季9月及冬季12月各一次。

林惠珊說，今年秋天調查的黑鳶數量有635隻，冬天有730隻，增加的數量有可能就是候鳥，但也有可能是長大的雛鳥等其他可能，目前，台灣黑鳶的集中地在石門水庫以北、曾文水庫以南。

林惠珊指出，近幾年保護黑鳶政策奏效，數量從2013年的272隻逐年遞增，前年709隻、去年840隻，今年730隻。

黑鳶是台灣的珍貴稀有保育類野生動物，屬於二級保育類，屏科大鳥類生態研究室在林務局的支持下，與台灣猛禽研究會一同合作，進行黑鳶保育研究計畫，開啟老鷹鳥巢直播、黑鳶衛星追蹤、黑鳶死因探究和繫放研究。