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判若兩貓！熱炒店代養一個月 她家愛貓從S號膨風到XL

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享請熱炒店朋友代養後的貓咪「前後差異照」，眾人笑稱「確定是同一隻？」圖擷自臉書「爆廢公社公開版」
一名網友分享請熱炒店朋友代養後的貓咪「前後差異照」，眾人笑稱「確定是同一隻？」圖擷自臉書「爆廢公社公開版」

一名網友日前指出，她把愛貓放在熱炒店寄養一個月，沒想到領回來時「判若兩貓」，原本纖細的S號身軀，整個膨脹起來，足足變成XL貓，可說是從「少女」變成「大叔」，網友看了驚呼「確定是同一隻？」、「可能比阿嬤養的還厲害」。

網友在臉書「爆廢公社公開版」無奈表示，「只是麻煩開熱炒店的朋友照顧一個月，沒想到愛貓竟然大叔化，到底吃了多少罐頭？」笑稱「確定是同一隻嗎？」底下貼出一個月的前後差異照，只見原本的橘貓身材苗條，纖長的四肢與小巧的臉蛋，配著大大的雙眼，十分可愛。被熱炒店朋友餵食後，一個月竟然胖到「眼睛都變小了」，整個四肢腫起來，尤其肚子是原來的三倍大，若不是兩張照片的毛色、花紋一樣，簡直以為是不同的貓咪

文章曝光後，引發網友熱議，有人笑稱「這是每餐砸罐頭造成的嗎」、「超誇張」、「你確定牠吃的是罐罐？」、「笑死，照顧的有夠好」、「阿嬤養出來的樣子嗎」、「顧得超級好」、「熱炒店有阿嬤吧」、「胖到眼睛都變小了」、「熱炒店是阿嬤開的嗎？」、「有修圖跟沒修的差別」、「一個月長一倍肉」、「我懷疑那家熱炒店裡有8個阿嬤，不然不會養成這樣」。

但也有網友擔心「胖的好可愛，只是怕身體不好」、「毛孩子還是不要吃有調味的食物，會不健康」、「吃肥容易，減肥難」、「一個月胖成這樣也太不健康了吧」、「這瘦不回去了吧」。

阿嬤 貓咪 減肥

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