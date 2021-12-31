「來見見我的好友！」熊媽媽帶2隻寶寶來跟人類朋友拜碼頭

美國北卡羅萊納州一隻母熊自2017年起，就常到當地男性康利（Patrick Conley）後院拜訪。康利將母熊命名為西蒙（Simone），稱西蒙是隻喜歡與人互動、友善的熊。日前西蒙的到訪跟以往很不同，因為牠那次帶了2個熊寶寶來跟康利「拜碼頭」。

康利看到西蒙帶著寶寶來到他的前陽台，在那裡等康利，在前陽台稍事停留後就轉身走回樹林。

康利表示，這是西蒙的第一胎，他盡量不要嚇到她或小熊。而西蒙看起來很怡然自得，康利認為「應該很快就會再見到牠們」。

網友對母子熊可愛身影印象深刻，紛紛表示：「熊媽媽看起來很驕傲，你可以看到牠不斷確認孩子狀況無恙。寶寶真漂亮！」、「熊很聰明表現很好，還帶著寶寶來找你，表示很信任你」、「牠好像在跟寶寶說：『你們看，這是一個人。當你走過他時，他會發出搞笑的聲音，但他和我們一樣害怕。如果我們遵守人與熊的約定，他可能會給我們一些好康。」