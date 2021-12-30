難得騎車外出卻遭愛犬「一臉質疑」 飼主喊冤：沒那麼糟吧！
飼養貓狗寵物的人，有時會發現這些毛小孩喵星人，其實表情相當豐富，甚至不輸給人類。最近一位日本網友，就貼出一張自家愛犬的生動表情，並表示他看到這個畫面時，讓他有些哭笑不得。
根據日本媒體「grape」報導，日本網友「anime_deeplove」分享一張照片，表示他近來帶著飼養的狗狗外出散步，一起騎了腳踏車。因為這樣的機會十分難得，因此他很好奇狗狗開不開心，於是拍下了狗狗的樣子。
久々の自転車だから喜んでるかなーと思って写真撮ったら世界一飼い主の運転を信用していない顔が撮れてわろた🐶 pic.twitter.com/j18d7loe3o— アニオタ@コギ男 (@anime_deeplove) December 28, 2021
結果，被帶在身後的狗狗，完全沒有露出高興的樣子，反而是一臉質疑，好像完全不信任主人的騎車技術似的，讓anime_deeplove哭笑不得。分享照片之餘還替自己喊冤，表示騎車技術真的沒有這麼糟糕。
許多網友則紛紛回應「好可愛喔」、「這表情超讚的，完全不信任飼主啊」、「狗狗居然也會露出這種表情太有趣了」、「太不被信任了吧笑死我」、「一臉『好像有什麼討厭的預感』」、「像是擔心兒子的老嗎」、「可能是他本來就不喜歡騎車散步吧」、「貓貓狗狗有時表情沒什麼，其實可能有暈車了沒反應要注意」。
バズっていることなど梅雨知らず白目剥いて爆睡かますコギ男🐶 pic.twitter.com/IOEcyJwN8S— アニオタ@コギ男 (@anime_deeplove) December 29, 2021
伝説のゴールデンコーギー🐶— アニオタ@コギ男 (@anime_deeplove) December 12, 2021
バスケ優勝したので今から祝勝会あるけど、コギ男が心配なので急いで帰る😢
地震怖かっただろうなぁ… pic.twitter.com/gb7wqr4bhA
お盆も休みなく働きますがコギ男の為ならいくらでも頑張れる🥰— アニオタ@コギ男 (@anime_deeplove) August 12, 2021
タレ目が可愛すぎて禿げそう。 pic.twitter.com/e6qGHZYpvZ
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