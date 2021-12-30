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難得騎車外出卻遭愛犬「一臉質疑」 飼主喊冤：沒那麼糟吧！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友難得帶愛犬騎車散步，卻遭到愛犬眼神質疑騎車技巧。圖擷取自twitter
日本網友難得帶愛犬騎車散步，卻遭到愛犬眼神質疑騎車技巧。圖擷取自twitter

飼養貓狗寵物的人，有時會發現這些毛小孩喵星人，其實表情相當豐富，甚至不輸給人類。最近一位日本網友，就貼出一張自家愛犬的生動表情，並表示他看到這個畫面時，讓他有些哭笑不得。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「anime_deeplove」分享一張照片，表示他近來帶著飼養的狗狗外出散步，一起騎了腳踏車。因為這樣的機會十分難得，因此他很好奇狗狗開不開心，於是拍下了狗狗的樣子。

結果，被帶在身後的狗狗，完全沒有露出高興的樣子，反而是一臉質疑，好像完全不信任主人的騎車技術似的，讓anime_deeplove哭笑不得。分享照片之餘還替自己喊冤，表示騎車技術真的沒有這麼糟糕。

許多網友則紛紛回應「好可愛喔」、「這表情超讚的，完全不信任飼主啊」、「狗狗居然也會露出這種表情太有趣了」、「太不被信任了吧笑死我」、「一臉『好像有什麼討厭的預感』」、「像是擔心兒子的老嗎」、「可能是他本來就不喜歡騎車散步吧」、「貓貓狗狗有時表情沒什麼，其實可能有暈車了沒反應要注意」。

日本 寵物 喵星人

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