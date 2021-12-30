不惜花50萬也要找回！「藍胖子」英國短毛貓的魅力在哪裡？

嘉義一名男子的英國短毛貓出門放風後走失，他懸賞重金50萬尋貓，所幸經過一天後貓咪自行返家。英國短毛貓是近年熱門的寵物純種貓之一，整體性格和身體素質屬於易養的品種，不過要注意可能有過胖的風險。

英國短毛貓（下簡稱英短）的起源是古羅馬人把寵物貓帶到歐洲，和當地的本土貓、波斯貓等交配而生。英短的身材以「短」為特徵，包括毛短、身材短、耳朵短、四肢尾巴短等，整體外型圓滾滾相當討喜。英國知名童話《愛麗絲夢遊仙境》中的紫色肥貓「柴郡貓」也是以英短為原型。

藍白色的英國短毛貓。本報資料照

英短有非常多種顏色，像新聞中嘉義這位先生養的是藍色，和藍白色一樣是英短最常見的顏色，除了這兩種，英短的顏色竟高達十種，其他還有白色、黑色、乳白色、三花、虎斑、金色、銀色。

英短成貓體重約3～4公斤，肌肉發達，性格溫馴好動，適應力強、不愛叫，也不容易掉毛，是新手也容易馴養的品種。不過值得注意的是，英短屬於「易胖體質」，而且很貪吃，一不小心就容易有肥胖的問題，又常被暱稱為「藍胖子」。獸醫建議飼主應讓英短少量多餐、控制每天的進食量，才不會過重惹病上身。