聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義男懸賞50萬尋英短貓 失蹤原因讓人搖頭：錯誤養貓觀念
嘉義一名飼主的寵物英國短毛貓失蹤了，他豪氣懸賞50萬元現金要找回愛貓，引起大批民眾湧到他家附近尋貓，所幸最終貓咪自行返家。貓咪失蹤的原因是飼主讓牠出去放風，但這樣的放養行為對貓來說不僅危險，而且已違反動保法。
嘉義市51歲的江先生養了一隻2歲半的英國短毛貓「弟弟」，每天弟弟會敲門「喵喵喵」表示要出去一下，江先生就會開門讓牠出去，過了十幾二十分鐘弟弟就會自己回來。但29日中午出去後就沒再回來，江先生和妻子非常擔心難過，開出50萬的高額懸賞金，要找回這隻如同孩子般的貓咪。30日凌晨聽到狗叫，下樓看到弟弟在抓門，安然無事自己回來，總算鬆一口氣。
不少網友對江先生每天讓貓咪獨自出門放風提出質疑，網友表示：「把貓隨便放到路上動保處不用開罰嗎？」、「不懂把貓放養是什麼心態」、「家貓沒有能力辨別危險很容易出事，要溜貓就必須牽繩」、「台灣交通這麼亂還敢讓貓趴趴走」、「有朋友的貓放出去結果被車撞死」。
有些飼主會讓家貓獨自出去放風，這樣做非常危險！貓咪可能會面臨多種外在危機，包括被車撞死、亂吃被毒死、被野狗咬死、感染疾病、被動保處抓走等。另外根據《動物保護法》第20條規定，寵物出入公共場所，應由七歲以上之人陪同，違者裁處3000至1萬5000元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言