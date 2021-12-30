嘉義男懸賞50萬尋英短貓 失蹤原因讓人搖頭：錯誤養貓觀念

嘉義一名飼主的寵物英國短毛貓失蹤了，他豪氣懸賞50萬元現金要找回愛貓，引起大批民眾湧到他家附近尋貓，所幸最終貓咪自行返家。貓咪失蹤的原因是飼主讓牠出去放風，但這樣的放養行為對貓來說不僅危險，而且已違反動保法。

嘉義市51歲的江先生養了一隻2歲半的英國短毛貓「弟弟」，每天弟弟會敲門「喵喵喵」表示要出去一下，江先生就會開門讓牠出去，過了十幾二十分鐘弟弟就會自己回來。但29日中午出去後就沒再回來，江先生和妻子非常擔心難過，開出50萬的高額懸賞金，要找回這隻如同孩子般的貓咪。30日凌晨聽到狗叫，下樓看到弟弟在抓門，安然無事自己回來，總算鬆一口氣。

不少網友對江先生每天讓貓咪獨自出門放風提出質疑，網友表示：「把貓隨便放到路上動保處不用開罰嗎？」、「不懂把貓放養是什麼心態」、「家貓沒有能力辨別危險很容易出事，要溜貓就必須牽繩」、「台灣交通這麼亂還敢讓貓趴趴走」、「有朋友的貓放出去結果被車撞死」。

有些飼主會讓家貓獨自出去放風，這樣做非常危險！貓咪可能會面臨多種外在危機，包括被車撞死、亂吃被毒死、被野狗咬死、感染疾病、被動保處抓走等。另外根據《動物保護法》第20條規定，寵物出入公共場所，應由七歲以上之人陪同，違者裁處3000至1萬5000元罰鍰。