【動物冷知識】ㄎㄧㄤ到無法自理！動物界也有癮君子 還有專門戒毒中心
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道澳洲有狗狗的「戒毒中心」嗎？
今天我們一起來看動物們「吸ㄎㄧㄤ了」的冷知識吧！
注意，海蟾蜍的毒素對於動物是會致命的，差別在於吸食的量與時間。澳洲政府訓練了一批專門對付海蟾蜍的緝毒犬，但有些緝毒犬因舔了太多海蟾蜍，最後心臟衰竭過世。
海蟾蜍原先是澳洲為了消滅甘蔗害蟲而從夏威夷引進的，但甘蔗害蟲是生活在甘蔗2公尺高處，海蟾蜍是在地上蹦蹦跳跳，所以最後不僅害蟲沒消除，反而因沒有天敵而讓海蟾蜍大量繁衍變成入侵物種！
雖然有戒毒中心的幫助，但出院的狗狗仍有50%機率會復吸。
有些吸ㄎㄧㄤ的土撥鼠，忘了自己還在車上，車主也沒有注意到車上有土撥鼠，就這樣把土撥鼠載到城市。
土撥鼠表示：我是誰？我在哪？
來看看喝ㄎㄧㄤ了的松鼠吧。
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