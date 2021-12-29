老虎入公廁飲水 清潔阿姨淡定到嚇主人 網友：真戰鬥民族

俄羅斯「戰鬥民族」果然天不怕地不怕，即使身旁走來1頭大老虎也能面不改容？最近台灣就再度瘋傳1段3年前的影片，片中可見1頭體型龐大的成年老虎趴在公廁的洗手盆喝水，只有廁所的清潔阿姨卻面不改容，仍然冷靜地工作，甚至一度走近老虎旁繼續抹洗，令身處現場的老虎主人看到如此情境也大吃一驚，大批網友也驚嘆道：「在戰鬥民族眼中，這只是花貓！」

影片早於2018年8月由動保組織創辦人邁克爾（Mikhail Zaretsky）分享到Instagram，當時他帶著名為Chanelka的老虎外出，其間Chanelka似乎感到口渴，邁克爾便帶牠到公廁喝水，未料廁所內有1名清潔阿姨正在工作。

片中所見，Chanelka上半身趴在公廁內的洗手盆「忘我」喝水，未有環顧四周。此情此境，正常人看到老虎大多都會嚇一跳，只有洗手盆另一端的清潔阿姨卻在面對這名「不速之客」時，依然面不改容，瞄一眼邁克爾和Chanelka後，便繼續手上的工作，連邁克爾也忍不住說「阿姨好冷靜！」。

不少網友看影片後都驚嘆清潔阿姨竟然能如此冷靜，紛紛開玩笑指「戰鬥民族」就是與眾不同，笑言「阿姨表示：這不就是橘貓嗎？」、「阿姨：你敢把水滴出來試試看老娘擦的很辛苦」、「阿姨果然是狠角色」、「不愧是俄羅斯戰鬥民族」、「請問老虎在俄羅斯是多常見？」。

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文章授權轉載自《香港01》