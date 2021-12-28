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貢寮龍門公園遭誘拍的長耳鴞不見了 最壞結局恐被抓走

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市貢寮區龍門里龍門運動公園傳出現保育類長耳鴞，吸引民眾架設相機拍照。圖／新北市動保處提供
新北市貢寮區龍門里龍門運動公園傳出現保育類長耳鴞，吸引民眾架設相機拍照。圖／新北市動保處提供

新北市貢寮區龍門里龍門運動公園連續多年出現保育類長耳鴞，今年因為有人想拍照，在園區放老鼠當餌，一隻母長耳鴞亞成鳥「中計」亮相，成為民眾獵取畫面嬌點，里辦公處通報市府動保處制止鳥友干擾生態的脫序行為。龍門里長吳世揚今天說，這隻長耳鴞已「失蹤」3天，希望是改到他處覓食，最壞的結局則是已被誘拍的人抓走。

貢寮龍門公園最近3年都有發現長耳鴞的行蹤，吳世揚說，今年至少有一隻公的長耳鴞、一隻母的長耳鴞和一隻短耳鴞棲息龍門公園。鴟鴞科鳥類因為白天休息，晚上覓食，知道的人並不多。本月中旬消息傳開來，慢慢吸引一群鳥友晚上帶著照相機，聚在龍門公園捕捉長耳鴞畫面。

長耳鴞警覺性高，想要拍到牠的身影及覓食畫面不容易，但最近發現母的長耳鴞經常現身，鳥友爭相按快門取景，吳世揚查訪後，竟是因為有人在園區置放老鼠，才成功引誘出這隻母長耳鴞。

吳世揚表示，鳥友聚在龍門公園長時間拍攝，還會啟動高頻率閃光燈，恐已影響長耳鴞生態。有些鳥友為了拍出長耳鴞不同態樣照片，竟以老鼠引誘長耳鴞覓食，自私的「誘拍」行為更不可取。這些鳥友有些可能只想拍照，但可能也有人起歹念，先誘拍降低戒心，再伺機捕捉。

新北市政府動保處接獲通報後，日前邀集區公所、台灣猛禽研究會、里辦公處、瑞芳警分局和立委賴品妤國會辦公室等單位會商，決定在龍門公園架設監視器、拉封鎖線，再請里民協助巡查，保護長耳鴞的安全，並呼籲民眾賞鳥應遵守不餵食、不干擾、不接觸「3不」原則。

動保處表示，民眾賞鳥宜在遠處欣賞，在自然環境與鳥類共存。如有誘拍野鳥等不當行為，觸犯野生動物保育法規定，如導至野鳥傷亡最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上，50萬元以下罰金，請民眾勿為了拍攝美照以身試法。

新北市貢寮區龍門里龍門運動公園傳出現保育類長耳鴞，吸引民眾架設相機拍照。圖／新北市動保處提供
新北市貢寮區龍門里龍門運動公園傳出現保育類長耳鴞，吸引民眾架設相機拍照。圖／新北市動保處提供

貢寮 賞鳥

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