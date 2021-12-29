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影／近一半歲月都在流浪 20歲失蹤貓奶奶與飼主奇蹟團聚
英國一隻名為瑪莉（Marley）的貓在失踪9年後，奇蹟似的與飼主團聚。
外媒報導，瑪莉2012年外出散步、掙脫繩子後一去不復返。飼主到處張貼尋貓啟事卻徒勞無功。
但飼主今年12月19日接到了一通救貓機構電話，得知瑪莉被安置在該機構。
一名男子發現又髒又臭的瑪莉在住所附近徘徊3個多月後，將瑪莉送給救貓機構。機構經營者海耶絲（Katie Hayes）掃描晶片找到飼主的電話，打電話給對方。
海耶絲說飼主聽聞後簡直難以置信，因為她以為失蹤9年的瑪莉已經不在世間了。
海耶絲很驚訝得知瑪莉下個月就要滿20歲了，表示：「我不知道飼主還是我比較震驚。瑪莉此生有將近一半的歲月都在流浪。除了那個帶牠到機構的男性，肯定還有其他人在餵牠。我不敢相信這幾年都沒人檢查過牠的晶片。」
海耶絲強調，負責的主人為寵物做的第一件要務是帶牠植晶片，其次是幫牠們結紮並為牠們接種疫苗。海耶絲還提到，如果發現流浪貓狗，請掃描牠們身上是否有晶片。
海耶絲指出：「瑪莉花了近10年才回家。我希望牠能活得久一點，再次享受天倫樂。」
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