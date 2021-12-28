大意了沒閃…老虎慘遭積雪「打臉」 網友笑：虎年最佳圖片
強烈冷氣團襲擊日本，許多地區都出現白雪紛飛的天氣。不只人類行動受到影響，有些動物更是受到大雪的波及。最近一位日本網友，就分享了在動物園裡頭，意外拍到一個老虎與雪的有趣瞬間。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「rikunow」最近分享一系列照片。畫面中有隻老虎站在針葉植物下，上頭則有著滿滿的積雪。不一會兒，積雪突然滑落，直接砸在老虎的頭上，弄得老虎一臉都是白雪。
油断大敵#アムールトラ #旭山動物園 pic.twitter.com/3hVW6sYbQy— riku (@rikunow) December 19, 2021
rikunow表示，他自己因為喜歡老虎「像貓咪般純真」的一面，經常跑到旭山動物園拍攝這隻老虎。他透露其實在去年時，該老虎就因為自己跑去搖晃樹枝，害自己被砸了一臉雪，還嚇了一大跳。相較起來，今年他雖然粗心大意，又慘遭雪塊「打臉」，但反應顯得鎮定不少。
網友們見照也紛紛表示「根本是完美的四格漫畫」、「我想用這張照片當桌布」、「剛好虎年要到了」、「賀年卡的最佳圖片」、「太可愛了吧」、「天啊這簡直是我」、「笑死」、「拍到好東西了耶」、「印象中老虎很可怕，這樣子挺可愛的」、「一秒變白虎」、「不知道老虎怕不怕冷」、「根本就是貓了嘛」。
シンくんは昨年の今頃も、雪玉遊びに夢中になってました。#アムールトラ #旭山動物園 pic.twitter.com/aHCnUNlb0P— riku (@rikunow) December 23, 2021
雪の中のユキヒョウはもちろん、アムールトラも格別だと思います。#アムールトラ #旭山動物園 pic.twitter.com/VnDHEMha3t— riku (@rikunow) November 10, 2021
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