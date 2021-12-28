攝友為拍長耳鴞竟放活老鼠誘食 新北動保處警告違法
位在新北巿貢寮區的龍門運動公園，本月中旬出現罕見保育類野生動物長耳鴞，吸引大批愛鳥人士到場拍照，竟有人為了拍到好照片，在現場放置活老鼠吸引長耳鴞補食，動保處表示，如有誘拍野鳥等不當行為，恐觸犯野生動物保育法，若至野鳥傷亡情況最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
新北市生態環境豐富，冬季時常有過境鳥停留於北海岸，近期接獲貢寮區龍門里長通報，12月中旬有民眾在龍門公園發現保育類嬌客長耳鴞，瞬間吸引大量鳥友前往拍攝珍貴照片，連續拍攝時間過長、並有高頻率閃光燈觸發，恐影響長耳鴞正常尋覓食物的行為，並有民眾發現有人為拍出長耳鴞不同態樣照片，以老鼠持續引誘長耳鴞前來索食，此舉亦嚴重干擾動物自行覓食能力。
為防止鳥友過於近距離拍攝，產生騷擾行為，動保處在龍門公園內架設多處告示牌，在長耳鴞出沒處拉起封鎖線，禁止民眾跨入封鎖線內，並架設監視器，里長亦號召里民加入巡邏行列嚇止不當拍攝行為，里長吳世揚表示，為保護前來此處的嬌客，他和里民會前往呼籲鳥友遵守規定，千萬別驚嚇到長耳鴞，若拍攝到相關誘拍等騷擾證據，也將通報動保處依法辦理。
動保處表示，賞鳥是富教育意義的活動，在遠處欣賞鳥類，在自然環境中與鳥互相共存，並以尊重的心態享受自然，如有誘拍野鳥等不當行為，恐觸犯野生動物保育法規定，如有導至野鳥傷亡情況，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金，民眾勿為拍攝美照以身試法，尊重生態才能拍出最自然的好照片。
長耳鴞為稀有過境鳥及冬候鳥，在臺灣屬珍貴稀有保育類野生動物，過境期會短暫停留於海岸防風林、平地樹林中，度冬個體則大多單獨選擇於山區樹林環境作為棲所，長耳鴞為夜行性習性動物，白天大多於樹林中歇息，晚上出沒尋覓獵物，主要以鳥類為主食，其他另包括鼩鼱也是食物來源之一，為讓長耳鴞順利度冬，動保處請民眾賞鳥時，應遵守不餵食、不接觸、不干擾等3不原則。
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