綠蠵龜擱淺後龍鎮沙灘 海巡即刻救援

海巡署中部分署第三岸巡隊苑裡安檢所昨天接獲通報，苗栗縣後龍鎮出水里岸際有1隻活體綠蠵龜擱淺沙灘，安檢所派員處置，聯繫國立台灣海洋大學及海洋保育署第四海洋保育工作站確認，並載回照護，這也是今年苗栗至嘉義中部海域岸際第11起海龜救援案件，

海巡署第四巡防區指揮部昨天下午2點接獲「118」服務專線報案，後龍鎮出水里岸際發現1隻活體海龜擱淺，隨即通報苑裡安檢所及龍港機動巡邏站派遣2車6人救援，測量海龜身長約52.5公分、寬約45公分，海巡人員拍照轉海保署四工作站上傳「海龜救援通報群組」，海洋大學人員判定為保育類綠蠵龜。

海巡人員協力將綠蠵龜載運至苑裡安檢所保濕安置，海保署及海洋大學人員初步觀察綠蠵龜無明顯外傷，生命跡象穩定，經徵詢苗栗縣政府農業處同意，綠蠵龜交由海洋大學載回安置及照護。