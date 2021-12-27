聽新聞
test
0:00 / 0:00
寵物知識+／狗狗對空氣叫是見鬼了？和牠的一項超群能力有關
狗狗常有一些令人費解的舉動，甚至讓人類誤會牠有什麼特殊能力，但這大多和狗的天性和習慣有關，日本獸醫師解析4種狗狗常見的行為，以及其背後成因。
1.在特定時間吠叫，狗有時間觀念？
有些狗狗會在吃飯和散步時間到了的時候躁動、催促和吠叫，感覺像懂得看時間一般。然而狗狗未必擁有時間概念，而是靠觀察飼主的生活節奏、周遭氛圍等線索來行動。
2.對看不見的東西吠叫
有時會看到狗對著空無一物的地方吠叫，有人懷疑是不是見鬼了。這是由於狗狗的聽覺非常敏銳，狗的聽力是人類的6倍，能捕捉聲音的範圍比人類多了4倍之廣。所以有可能是聽到人類聽不到的聲音，像是牆外的貓叫或鳥叫，感受到風吹草動才有所反應。
3.亂咬家裡的東西
有時狗狗會不受控的咬不該咬的東西，像是壁紙和紙箱，卻無視特地準備給牠咬的玩具和磨牙棒等，這是為什麼？
狗狗可能出於無聊而或單純覺得好玩而咬，另外就過去經驗而言，搗蛋會激起飼主的反應，例如每當這樣做主人會斥責「別這樣」，反而讓狗狗覺得有趣。
4.舔舐別的犬隻的小便
有些狗狗在散步途中，會去舔其他狗留下的尿液，最常發生於公狗舔母狗的尿，這是因為進入發情期，母狗的尿中含有費洛蒙，公狗藉由舔尿來確認合適的交配時間。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言