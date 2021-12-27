寵物知識+／狗狗對空氣叫是見鬼了？和牠的一項超群能力有關

狗狗常有一些令人費解的舉動，甚至讓人類誤會牠有什麼特殊能力，但這大多和狗的天性和習慣有關，日本獸醫師解析4種狗狗常見的行為，以及其背後成因。

1.在特定時間吠叫，狗有時間觀念？

有些狗狗會在吃飯和散步時間到了的時候躁動、催促和吠叫，感覺像懂得看時間一般。然而狗狗未必擁有時間概念，而是靠觀察飼主的生活節奏、周遭氛圍等線索來行動。

2.對看不見的東西吠叫

有時會看到狗對著空無一物的地方吠叫，有人懷疑是不是見鬼了。這是由於狗狗的聽覺非常敏銳，狗的聽力是人類的6倍，能捕捉聲音的範圍比人類多了4倍之廣。所以有可能是聽到人類聽不到的聲音，像是牆外的貓叫或鳥叫，感受到風吹草動才有所反應。

3.亂咬家裡的東西

有時狗狗會不受控的咬不該咬的東西，像是壁紙和紙箱，卻無視特地準備給牠咬的玩具和磨牙棒等，這是為什麼？

狗狗可能出於無聊而或單純覺得好玩而咬，另外就過去經驗而言，搗蛋會激起飼主的反應，例如每當這樣做主人會斥責「別這樣」，反而讓狗狗覺得有趣。

4.舔舐別的犬隻的小便

有些狗狗在散步途中，會去舔其他狗留下的尿液，最常發生於公狗舔母狗的尿，這是因為進入發情期，母狗的尿中含有費洛蒙，公狗藉由舔尿來確認合適的交配時間。