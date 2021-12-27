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柴犬張嘴朝天「接雪」吃得喀喀作響 網笑：刨冰吃到飽

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬用嘴接雪吃。圖取自推特
柴犬用嘴接雪吃。圖取自推特

寒冷的冬天，日本不少地方都下起雪來，一隻柴犬不但不怕冷，反而把降雪當刨冰吃到飽，張嘴朝天接住雪花，看起來相當有活力。

日本北海道一名飼主帶5歲的柴犬「春瑠」（ハル）在雪中散步，雪積得很深，把狗狗的腳都埋沒了。但春瑠非常興奮，張開嘴巴朝著天空跳躍，似乎想吃落下的雪花，吃得喀喀作響。

飼主說，如果春瑠真的想吃雪，為何不去吃積雪，不知道是不是覺得剛落下的雪比較「新鮮」，抑或不是真的想吃而是在玩，不得而知，但充滿朝氣的模樣相當可愛。

網友表示：「太療癒了」、「柴犬跟雪景超搭的」、「看得我都想吃冰了」、「小時候我也會這樣做，想要吃落雪」。

春瑠是隻非常喜歡雪的狗狗，自從小時候第一次外出遇見滿地的白雪後，從此愛上下雪天，只要遇見下雪的日子就堅持要出門散步。飼主在推特有上傳牠在雪中打滾玩耍的影片，牠還喜歡把臉埋在雪堆中，讓主人滿頭問號。

主人幫春瑠戴聖誕帽應景。圖取自推特
主人幫春瑠戴聖誕帽應景。圖取自推特

柴犬 日本 寵物 降雪

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