柴犬張嘴朝天「接雪」吃得喀喀作響 網笑：刨冰吃到飽
寒冷的冬天，日本不少地方都下起雪來，一隻柴犬不但不怕冷，反而把降雪當刨冰吃到飽，張嘴朝天接住雪花，看起來相當有活力。
日本北海道一名飼主帶5歲的柴犬「春瑠」（ハル）在雪中散步，雪積得很深，把狗狗的腳都埋沒了。但春瑠非常興奮，張開嘴巴朝著天空跳躍，似乎想吃落下的雪花，吃得喀喀作響。
大雪警報が出ている地域の柴犬がこちら pic.twitter.com/WKUBBwJQXv— 柴犬ハル (@shibaharu_) December 17, 2021
飼主說，如果春瑠真的想吃雪，為何不去吃積雪，不知道是不是覺得剛落下的雪比較「新鮮」，抑或不是真的想吃而是在玩，不得而知，但充滿朝氣的模樣相當可愛。
網友表示：「太療癒了」、「柴犬跟雪景超搭的」、「看得我都想吃冰了」、「小時候我也會這樣做，想要吃落雪」。
春瑠是隻非常喜歡雪的狗狗，自從小時候第一次外出遇見滿地的白雪後，從此愛上下雪天，只要遇見下雪的日子就堅持要出門散步。飼主在推特有上傳牠在雪中打滾玩耍的影片，牠還喜歡把臉埋在雪堆中，讓主人滿頭問號。
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