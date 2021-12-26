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壽山動物園送耶誕禮物 食物藏帽襪考驗黑熊覓食功力

中央社 / 高雄26日電

昨天是耶誕節，壽山動物園也準備了耶誕禮物送給動物們。紅毛猩猩阿宏、咪咪收到小被子，立刻披上取暖；台灣黑熊波比則花了不少時間找藏在耶誕襪裡的食物，體驗野外找食物的艱辛。

壽山動物園近日將動物們收到耶誕禮物的逗趣模樣拍成影片，並放在臉書（facebook）上分享，不少民眾看了直呼可愛，也稱讚園方的用心。

壽山動物園在臉書發文表示，對紅毛猩猩來說，耶誕老人就是園方人員，今年耶誕節，園方準備紅綠經典配色的禮物盒，讓紅毛猩猩體驗拆禮物。

紅毛猩猩「阿宏」一看到禮物盒，就火速上前拆禮物；紅毛猩猩「咪咪」則等阿宏拆完禮物，才開始跟著吃禮物盒裡的水果和蔬菜。由於天氣轉涼，禮物盒裡除了食物，還有耶誕圖案小被子，阿宏和咪咪吃完食物後，均立刻披上被子取暖。

台灣黑熊「波比」則收到園方藏在耶誕帽和耶誕襪裡的食物。園方表示，平日波比的早餐，保育員都會藏在各個角落，四散各地，讓波比花點時間去找尋，因為在野外找尋食物，有時要花上大半天的時間。

園方表示，波比很快就發現耶誕帽，並把裡頭藏著的釋迦吃光光；不過耶誕襪卻找了許久才終於找到，充分考驗波比的覓食功力。

台灣黑熊 動物園 耶誕節

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