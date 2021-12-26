聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑貓頭卡膠帶捲飼主笑瘋 牠回頭怒瞪：笑什麼笑快來幫忙
素來聰明伶俐的貓咪也有出糗的時候，一隻黑貓在主人包聖誕禮物時在旁邊走動，不慎讓一捲膠帶卡在頭上，滑稽的樣子讓飼主笑到崩潰。
英國東約克郡39歲男子克洛里（Carl Crowley）16日上傳一段搞笑短片，他在家打包聖誕禮物，正在疑惑怎麼有一捲膠帶不見了，轉頭一看，膠帶正套在2歲的黑貓「泡泡」（Bubbles）頭上。
克洛里呼喚貓咪的名字，泡泡趴在貓抓板上回頭，膠帶正好卡在牠的頭上，把耳朵都壓彎了。泡泡一臉無奈又滑稽的樣子逗得克洛里歇斯底里狂笑，被嘲笑的泡泡不爽的別過頭去。
網友表示：「貓咪只是想幫忙包禮物而已」、「自尊心嚴重受損」、「主人壞壞，還不去幫忙拿下來」、「豪爽的笑聲讓我心情都變好了」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言