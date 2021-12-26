黑貓頭卡膠帶捲飼主笑瘋 牠回頭怒瞪：笑什麼笑快來幫忙

素來聰明伶俐的貓咪也有出糗的時候，一隻黑貓在主人包聖誕禮物時在旁邊走動，不慎讓一捲膠帶卡在頭上，滑稽的樣子讓飼主笑到崩潰。

英國東約克郡39歲男子克洛里（Carl Crowley）16日上傳一段搞笑短片，他在家打包聖誕禮物，正在疑惑怎麼有一捲膠帶不見了，轉頭一看，膠帶正套在2歲的黑貓「泡泡」（Bubbles）頭上。

克洛里呼喚貓咪的名字，泡泡趴在貓抓板上回頭，膠帶正好卡在牠的頭上，把耳朵都壓彎了。泡泡一臉無奈又滑稽的樣子逗得克洛里歇斯底里狂笑，被嘲笑的泡泡不爽的別過頭去。

網友表示：「貓咪只是想幫忙包禮物而已」、「自尊心嚴重受損」、「主人壞壞，還不去幫忙拿下來」、「豪爽的笑聲讓我心情都變好了」。