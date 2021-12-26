護妻心切！太太遭蹺家袋鼠毆打 丈夫憤而將牠勒死
美國發生一起人和袋鼠大戰的事件，一隻公袋鼠「蹺家」，並毆打了一名女子，女子的丈夫憤而將袋鼠勒死，讓飼主相當傷心，稱就像失去一個家人。
美國田納西州22日一隻名為「卡特」（Carter）的公袋鼠從自家圈地跑出去，鄰居夫婦發現後趕緊通知外出的飼主里斯（Leas），里斯拜託鄰居是否能把卡特引誘回去，並說他一小時內就會返家處理。
鄰居夫婦在試圖引誘卡特的過程中，卡特毆打了太太，丈夫護妻加入戰局，卻不慎將卡特勒死。
飼主里斯回到家後，看到他養的其他年幼袋鼠圍繞在卡特的屍體旁，嚇得驚聲尖叫；他說卡特是從小開始飼養，如今就像是失去一個家人，有兩名目擊者目睹鄰居夫妻和卡特搏鬥的過程。
里斯將對勒死寵物袋鼠的鄰居提起告訴，田納西州容許民眾飼養袋鼠，公袋鼠要價2000美元（約新台幣6萬元）、母袋鼠3000美元（約新台幣9萬元）。
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