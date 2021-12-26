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清耳朵時間到囉！幼貓化身「掏耳棒」幫午睡哈士奇服務

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪幫哈士奇「挖耳朵」。圖取自推特
貓咪幫哈士奇「挖耳朵」。圖取自推特

貓咪化身狗狗的「掏耳棒」！一隻哈士奇躺在地上休息時，小貓跑來對著牠的耳朵又挖又舔，哈士奇不但沒反抗還露出享受的舒服表情。

日本一名飼主養了一隻5歲哈士奇「Yuki」和2個月大的米克斯貓「San」，貓狗感情非常好。有一天Yuki躺在地上午睡，San悄悄接近，開始瘋狂朝Yuki的耳朵狂扒狂舔。

這動作看起來像是貓咪在幫狗狗「挖耳朵」，不過Yuki看起來沒有任何不適或反感，動也不動、舒服地瞇著眼睛。San意猶未盡，清完右耳接著換左耳。直到另一隻橘貓接近San才罷手，Yuki還抬起頭來望了一眼，似乎在說「結束了喔？」。

飼主表示，他不知道San為何會這麼做，究竟是被耳朵的氣味吸引？還是想磨蹭Yuki毛茸茸的身體，抑或是看到有洞就想挖，完全不得而知San的動機。

飼主說，家裡的貓咪們和哈士奇常在一起玩，有時和貓玩時Yuki會興奮跑來亂入，由於勢頭猛烈，常把貓咪嚇跑，不過當Yuki睡覺時，貓咪們也會跑去吵牠。

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