快訊

早上空腹喝咖啡不OK？沒有科學證據顯示有害健康

影／合歡山下雪了！雪花狂飄2分鐘遊客嗨翻 至周二下雪機會仍大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「離飯飯還差一點…但好冷」貓咪敗給地暖 硬是在食物前止步

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪即使想吃飯，仍不捨離開溫暖的地板，在食物前止步。圖取自推特
貓咪即使想吃飯，仍不捨離開溫暖的地板，在食物前止步。圖取自推特

部分位處溫帶的日本冬天非常寒冷，許多家庭會鋪地暖系統（由地面發熱的暖氣設備），讓室內暖烘烘。一隻貓咪即使想吃飯，仍不捨離開溫暖的地板，向寒意投降，在食物前止步。

一隻即將滿1歲的曼赤肯貓「Mao」（まお）想要去吃飯，但實在不願離開溫暖的地暖地板，居然在飼料碗和給水器前幾十公分止步，趴在地上將腹部緊貼地板，眼巴巴地望著近在眼前的食物。

飼主拍下敗給地暖的Mao分享到推特，寫道：「在離飯飯不遠的地方向地暖投降的曼赤肯」，吸引超過4萬網友按讚：「是我也無法離開地暖」、「冬天真的很冷」、「取暖的慾望勝過食慾了」、「後腳露出的肉球好可愛」。

飼主表示，Mao很喜歡在地上打滾，夏天喜歡躺在涼爽的地板上，冬天開啟地暖後的地板讓Mao滾的更兇，靠著打滾讓身體接觸地面、整個身體都溫暖起來。

在地上打滾取暖的Mao。圖取自推特
在地上打滾取暖的Mao。圖取自推特

貓咪 日本 寵物

相關新聞

愛貓搞偽裝偷窺飼主洗澡 網友找半天才發現：是忍者吧！

許多動物為了在野外求生，都會發展出「保護色」偽裝，讓自己不容易被天敵發現。不過最近一位日本網友，發現竟然連家中的貓咪，都和某件東西形成保護色，讓人一時之間找不到在哪。

清耳朵時間到囉！幼貓化身「掏耳棒」幫午睡哈士奇服務

貓咪化身狗狗的「掏耳棒」！一隻哈士奇躺在地上休息時，小貓跑來對著牠的耳朵又挖又舔，哈士奇不但沒反抗還露出享受的舒服表情。

「離飯飯還差一點…但好冷」貓咪敗給地暖 硬是在食物前止步

部分位處溫帶的日本冬天非常寒冷，許多家庭會鋪地暖系統（由地面發熱的暖氣設備），讓室內暖烘烘。一隻貓咪即使想吃飯，仍不捨離開溫暖的地板，向寒意投降，在食物前止步。

主人做健腹滾輪 7公斤橘貓「騎上背」陪練：不准偷懶！

年末聚餐增加，大吃大喝需要更多的運動來抵銷肥胖，一名飼主利用健腹滾輪運動，家中養的橘貓不但全程陪伴，還跳到他背上，為其增加負重提升運動量。

還想玩不願回家 被飼主丟在院子的狗狗把自己埋了

常見飼主分享出去散步的狗狗不願回家的模樣，大多是耍賴坐躺在地上，而這隻狗狗卻把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡，只露出一個頭的模樣相當可愛。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。