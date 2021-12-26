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「離飯飯還差一點…但好冷」貓咪敗給地暖 硬是在食物前止步
部分位處溫帶的日本冬天非常寒冷，許多家庭會鋪地暖系統（由地面發熱的暖氣設備），讓室內暖烘烘。一隻貓咪即使想吃飯，仍不捨離開溫暖的地板，向寒意投降，在食物前止步。
一隻即將滿1歲的曼赤肯貓「Mao」（まお）想要去吃飯，但實在不願離開溫暖的地暖地板，居然在飼料碗和給水器前幾十公分止步，趴在地上將腹部緊貼地板，眼巴巴地望著近在眼前的食物。
飼主拍下敗給地暖的Mao分享到推特，寫道：「在離飯飯不遠的地方向地暖投降的曼赤肯」，吸引超過4萬網友按讚：「是我也無法離開地暖」、「冬天真的很冷」、「取暖的慾望勝過食慾了」、「後腳露出的肉球好可愛」。
飼主表示，Mao很喜歡在地上打滾，夏天喜歡躺在涼爽的地板上，冬天開啟地暖後的地板讓Mao滾的更兇，靠著打滾讓身體接觸地面、整個身體都溫暖起來。
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