主人做健腹滾輪 7公斤橘貓「騎上背」陪練：不准偷懶！
年末聚餐會增加，大吃大喝需要更多的運動來抵銷肥胖，一名飼主利用健腹滾輪運動，家中養的橘貓不但全程陪伴，還跳到他背上，為其增加負重提升運動量。
日本一名飼主在廚房地板用健腹滾輪做運動，他養的3歲橘貓「阿虎」（とら）隨即跳到他背上，悠哉趴在上面監視著主人鍛鍊，直到他結束運動。
ねこ「クセになってんだ、筋トレ中のかいぬしに7Kgの負荷かけるの」 pic.twitter.com/alyMPs5HxS— たぬき&とら (@tanukiandtora) December 16, 2021
阿虎體重為7公斤，飼主坦言這重量確實讓他滿辛苦的，但是和貓貓一起運動相當幸福，所以覺得很OK。
以前飼主做「平板支撐」（維持伏地挺身的姿勢，身體重量由前臂、手肘及腳趾支持），阿虎就曾跳到他背上。後來開始使用健腹輪，阿虎仍來湊一腳，有時會在只剩最後一回、身體最疲累時跳上來，突如其來的重量讓快累癱的飼主支撐不住倒下。
阿虎熱愛參與飼主的運動時間，除了平板支撐、健腹輪，飼主表示未來要挑戰伏地挺身也讓阿虎擔任負重員和陪練員。
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