找到了嗎？這聖誕樹裡有隻貓 瘋搶聖誕裝飾

裡面有隻貓，你見到了嗎？這不是靈異照片！美國有女網友早前上傳1張聖誕樹照片，稱內藏1隻小貓咪，不少人都要仔細看一會才找到。她告訴外媒指最近才領養這隻小貓，發現牠很愛家中的聖誕樹，一待就是數小時，又笑言牠不准別人掛任何的聖誕裝飾上樹，一掛就搶走，「牠覺得自己是這棵樹唯一需要的裝飾」。網民成功找到貓貓後，疑問到底牠為何可以在樹上站穩這麼久。

貓咪平日愛待在聖誕樹上，一待就數小時。主人笑稱一掛上飾物牠就會立馬阻止。擷自Richelle Fast臉書

居於明尼蘇達州的女網友法斯特（Richelle Fast），早前上傳了1張聖誕樹照片，問大家有沒有發現上面的貓，給大家10秒時間：法斯特接受外媒訪問時解釋，有天她為貓貓拍照後，翻看成品才留意到貓貓當時竟完全融入樹中，於是在fb上傳照片，看看網民會否找到，覺得是個有趣的遊戲。

這隻小貓叫Twigget ，是隻被救援的小黑貓。法斯特領養牠帶回屋後，牠一見到聖誕樹立馬愛上，當樹是她的地盤，經常爬到樹上，而且牠似乎對聖誕樹的裝飾另有一番見解，「牠覺得自己是這棵樹唯一需要的裝飾」。貓貓不讓法斯特掛任何的聖誕吊飾到樹上，「牠會跳上樹，試圖從我手上搶走裝飾品」。

貓貓平日一上樹就能待幾小時，法斯特形容牠就像在玩攀岩似的，因為是隻黑貓，牠走入樹內像有保護色，一時間很難發現。如果牠覺得有人想亂搞牠，還會一枝箭跑回樹上，「如果我是隻貓，我也想爬樹，所以我讓牠自得其樂」。

網民們大多都能找到貓蹤，但就笑言這照片看起來像有股魔力，光是看着就很高興，不過也有人疑問「牠為什麼能一直站穩？」。

延伸閱讀：

印度猴群為復仇狂殺250隻狗 掟BB落樓極殘忍 「疑犯」下場曝光

澳洲釣魚女驚見鱷魚埋伏船邊 仲行近攞手機拍片 下秒險斷頭慘死

文章授權轉載自《香港01》