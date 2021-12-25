快訊

臉書祖克柏被封「年度惡人」 老牌雜誌：創造世上最糟網站

徐若瑄平安夜慶佳節 4字箴言引人心疼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

找到了嗎？這聖誕樹裡有隻貓 瘋搶聖誕裝飾

聯合新聞網 / 文．李納德
聖誕樹上其實有隻貓。擷自Richelle Fast臉書
聖誕樹上其實有隻貓。擷自Richelle Fast臉書

裡面有隻貓，你見到了嗎？這不是靈異照片！美國有女網友早前上傳1張聖誕樹照片，稱內藏1隻小貓咪，不少人都要仔細看一會才找到。她告訴外媒指最近才領養這隻小貓，發現牠很愛家中的聖誕樹，一待就是數小時，又笑言牠不准別人掛任何的聖誕裝飾上樹，一掛就搶走，「牠覺得自己是這棵樹唯一需要的裝飾」。網民成功找到貓貓後，疑問到底牠為何可以在樹上站穩這麼久。

貓咪平日愛待在聖誕樹上，一待就數小時。主人笑稱一掛上飾物牠就會立馬阻止。擷自Richelle Fast臉書
貓咪平日愛待在聖誕樹上，一待就數小時。主人笑稱一掛上飾物牠就會立馬阻止。擷自Richelle Fast臉書

居於明尼蘇達州的女網友法斯特（Richelle Fast），早前上傳了1張聖誕樹照片，問大家有沒有發現上面的貓，給大家10秒時間：法斯特接受外媒訪問時解釋，有天她為貓貓拍照後，翻看成品才留意到貓貓當時竟完全融入樹中，於是在fb上傳照片，看看網民會否找到，覺得是個有趣的遊戲。

這隻小貓叫Twigget ，是隻被救援的小黑貓。法斯特領養牠帶回屋後，牠一見到聖誕樹立馬愛上，當樹是她的地盤，經常爬到樹上，而且牠似乎對聖誕樹的裝飾另有一番見解，「牠覺得自己是這棵樹唯一需要的裝飾」。貓貓不讓法斯特掛任何的聖誕吊飾到樹上，「牠會跳上樹，試圖從我手上搶走裝飾品」。

貓貓平日一上樹就能待幾小時，法斯特形容牠就像在玩攀岩似的，因為是隻黑貓，牠走入樹內像有保護色，一時間很難發現。如果牠覺得有人想亂搞牠，還會一枝箭跑回樹上，「如果我是隻貓，我也想爬樹，所以我讓牠自得其樂」。

網民們大多都能找到貓蹤，但就笑言這照片看起來像有股魔力，光是看着就很高興，不過也有人疑問「牠為什麼能一直站穩？」。

延伸閱讀：

印度猴群為復仇狂殺250隻狗 掟BB落樓極殘忍 「疑犯」下場曝光

澳洲釣魚女驚見鱷魚埋伏船邊 仲行近攞手機拍片 下秒險斷頭慘死

文章授權轉載自《香港01》

貓咪 美國 靈異

相關新聞

找到了嗎？這聖誕樹裡有隻貓 瘋搶聖誕裝飾

最近領養這隻小貓，發現牠很愛家中的聖誕樹，一待就是數小時，又笑言牠不准別人掛任何的聖誕裝飾上樹，一掛就搶走，「牠覺得自己是這棵樹唯一需要的裝飾」。

還想玩不願回家 被飼主丟在院子的狗狗把自己埋了

常見飼主分享出去散步的狗狗不願回家的模樣，大多是耍賴坐躺在地上，而這隻狗狗卻把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡，只露出一個頭的模樣相當可愛。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

耶誕下雪了？貓熊玩冰

耶誕佳節，台北市立動物園昨特為貓熊準備碎冰磚，營造故鄉大雪氛圍，讓團團、圓圓、圓寶和圓仔體驗冰上玩耍的樂趣。爸爸「團團」...

當心！在網路賣動物用藥品屬違法會被開罰

疫情期間民眾透過網路購物減少與人接觸，但卻有賣家違法販售動物用藥品，台北市動物保護處呼籲民眾切勿擅自在網路販賣動物用藥品...

東螺溪水環境改善 4000多隻冬候鳥留鳥雲集適合觀賞

2022年全國數鳥嘉年華會結束，湖埔社區大學第七年參加數鳥，今年觀察記刷新，鳥種53種不變，但新發現小青足鷸、花嘴鴨、松...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。