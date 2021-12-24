東螺溪水環境改善 4000多隻冬候鳥留鳥雲集適合觀賞

2022年全國數鳥嘉年華會結束，湖埔社區大學第七年參加數鳥，今年觀察記刷新，鳥種53種不變，但新發現小青足鷸、花嘴鴨、松雀鷹等野鳥，取代較常見的粉紅鸚嘴、小彎嘴畫眉等野鳥，隻次增加約兩成，顯示東螺溪自然環境漸獲改善。

湖埔社大成立志工隊主動維護東螺溪環境，今年參與彰化縣政府水環境藍圖計畫，上周參加全國數鳥嘉年華，統計今年東螺溪數鳥鳥種和數量。湖埔社大專案經理謝文猷今天表示，今年鳥種和去年一樣不變，都是53種，但種類有所更迭，看見台灣不常見的冬候鳥大白鷺、花嘴鴨和保育類留鳥松雀鷹。

根據湖埔社大統計，去年觀測到東螺溪3461隻次野鳥，新增鳥種有中白鷺、大白鷺、花嘴鴨、野鴨、小青足鷸、松雀鷹、大冠鷲、彩鷸，今年以溪湖橋為中心點，從五分車鐵橋至埔鹽天盛橋的半徑3公里內調查樣區，觀測到4255隻次野鳥。

今年新增鳥種有大白鷺、花嘴鴨、小青足鷸、 松雀鷹、大冠鷲，部分野鳥或許有時飛來，或許沒被觀測到，因此間斷不連續但曾出現東螺溪的野鳥有大白鷺、花嘴鴨、小青足鷸、 松雀鷹、大冠鷲。

謝文猷說，往年湖埔社大參加全國數鳥，參加者騎腳踏車沿著溪畔觀察棲息灌木叢的野鳥，粉紅鸚嘴、小彎嘴畫眉無一漏看，今年因湖埔社大舉辦活動，壓縮觀測時間，參加者改為騎機車和駕車，無法靠近灌木叢和五節芒等野草叢，因此沒看見粉紅鸚嘴等野鳥，不代表牠們從東螺溪岸消失。

較令人驚喜的是，不常見冬候鳥花嘴鴨在大肚溪口、宜蘭都有繁殖紀錄，東螺溪又見數隻花嘴鴨，也許是擴散族群的先鋒部隊再度來「勘察環境」，多年沒注意到的中白鷺從個位數增至20多隻，小辮鴴約150隻，高蹺鴴和反嘴鴴各破百隻。

湖埔社大今年選出黑翅鳶、彩鷸、反嘴鴴、小辮鴴、水雉為東螺溪五大代表鳥種。謝文猷認為，野鳥數量增加與東螺溪水環境改善有關，目前是枯水期，東螺溪垃圾、豬糞尿都減少的情況下，人為干擾又不多，河川浮覆地棲息眾多野鳥，民眾可利用假日到東螺溪沿岸賞鳥。