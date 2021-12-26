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愛貓搞偽裝偷窺飼主洗澡 網友找半天才發現：是忍者吧！

聯合新聞網 / 綜合報導
在這個畫面中，其實藏有兩隻貓咪。圖擷取自twitter
在這個畫面中，其實藏有兩隻貓咪。圖擷取自twitter

許多動物為了在野外求生，都會發展出「保護色」偽裝，讓自己不容易被天敵發現。不過最近一位日本網友，發現竟然連家中的貓咪，都和某件東西形成保護色，讓人一時之間找不到在哪。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「potechi_nikki」最近分享一張照片。一眼看過照片，不難發現門邊站了一隻貓咪。然而potechi_nikki卻提醒大家，在畫面之中，其實有著兩隻貓咪。

原來另一隻灰色的貓，就趴在一旁的大毛巾上。只是由於毛色跟毛巾的顏色太過相近，因此不容易察覺到。potechi_nikki表示，這兩隻貓總是在他洗澡時，會像這樣跑來看他。他因為發現貓咪偽裝的樣子很有趣，便決定拍下照片分享。

另一隻貓咪就藏在毛色相近的大毛巾中。圖擷取自twitter
另一隻貓咪就藏在毛色相近的大毛巾中。圖擷取自twitter

許多網友紛紛表示「同化得太厲害了，簡直是忍者」、「要找出來的難度真高」、「一開始真的看不出來」、「沒提醒根本沒發現」、「這可以當作腦力激盪了吧」、「我還一直找門裡頭想說在哪」、「照片放大之後比較好找到」、「等洗澡太可愛了吧」、「其實是背後靈吧」、「居然藏在那種地方」。

日本 貓咪 寵物

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