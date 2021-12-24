快訊

在被關到死之前：南韓「特赦朴槿惠」的原因與代價？

直播／我今本土、死亡案例皆+0！ 境外一口氣增20例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市動物園準備碎冰磚 讓貓熊體驗聖誕「滾雪」趣

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市立動物園今天特地為貓熊們準備碎冰磚，營造故鄉的大雪氛圍，讓團團、圓圓、圓寶和圓仔體驗冰上玩耍的樂趣。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今天特地為貓熊們準備碎冰磚，營造故鄉的大雪氛圍，讓團團、圓圓、圓寶和圓仔體驗冰上玩耍的樂趣。圖／台北市立動物園提供

聖誕佳節前夕，台北市立動物園今天特地為貓熊們準備碎冰磚，營造故鄉的大雪氛圍，讓團團、圓圓、圓寶和圓仔體驗冰上玩耍的樂趣。動物園表示，為了讓動物們擁有更多的生活樂趣，總是絞盡腦汁準備「行為豐富化」的物件，大貓熊除了有很多放食物的行豐玩具外，更會特別準備不同材料讓他們體驗，其中「木屑」就是他們的最愛之一。

動物園表示，保育員22日就把「碎冰磚」送給團團、圓圓和圓寶，爸爸「團團」好奇的用爪子「刨」了一下，製造出小小的雪花，不過當他發現裡面是沒有東西的「清冰」時，接下來就不靠近了，在聖誕節前夕，保育員今天準備碎冰給小姐姐「圓仔」。

動物園指出，保育員為了讓動物好朋友們擁有更多的生活樂趣，總是絞盡腦汁準備「行為豐富化」的物件，大貓熊除了有很多放食物的行豐玩具外，保育員更會特別準備不同材料讓他們體驗，「木屑」就是他們的最愛之一，大貓熊總是玩得全身像裹滿花生粉一樣。

動物園說，最近妹妹「圓寶」也愛上了「裹花生粉」，常常到箱子內沾滿木屑後走出來，去「邀請」媽媽「圓圓」一起玩，媽媽也都會很配合一同前往，在滿滿木屑箱內滾來滾去。

為了讓大貓熊可以體驗故鄉「滾雪」的感覺，動物園內的企鵝館特地贊助碎冰，立刻準備了一大箱碎冰送給大貓熊，希望他們可以過個有雪的聖誕節。當保育員倒出一塊大碎冰磚時，聰明的團團以為今天有冰水果蛋糕，還稍有興趣的刨了一下，但後來發現只有「清冰」，就轉身離去。

另外，動物園提到，動物認養合作夥伴萬泰科技，與園區內的挑食動物們聯名，推出「好呼吸口罩」，將大貓熊、無尾熊、穿山甲可愛逗趣的模樣躍然於口罩上，讓他們在日常生活中陪伴大家，售出的每一盒口罩都將提撥5%的銷售額捐入台北市立動物園動物認養專戶，支持野生動物保育工作。

爸爸「團團」好奇的用爪子「刨」了一下，製造出小小的雪花，不過當他發現裡面是沒有東西的「清冰」時，接下來就不靠近了。圖／台北市立動物園提供
爸爸「團團」好奇的用爪子「刨」了一下，製造出小小的雪花，不過當他發現裡面是沒有東西的「清冰」時，接下來就不靠近了。圖／台北市立動物園提供
為了讓大貓熊可以體驗故鄉「滾雪」的感覺，動物園內的企鵝館特地贊助碎冰。圖／台北市立動物園提供
為了讓大貓熊可以體驗故鄉「滾雪」的感覺，動物園內的企鵝館特地贊助碎冰。圖／台北市立動物園提供

動物園 貓熊 口罩

延伸閱讀

大貓熊家族收到碎冰賀禮 團團不賞臉轉身玩玩具

桃園龍潭消防分隊布置「救援小英雄 」迎接聖誕、新年

版面都是力宏！正妹穿火辣聖誕裝露傲人身材 近萬人大飽眼福

聖誕女王駕到！Apple Music聖誕特輯打造滿分佳節氣氛

相關新聞

還想玩不願回家 被飼主丟在院子的狗狗把自己埋了

常見飼主分享出去散步的狗狗不願回家的模樣，大多是耍賴坐躺在地上，而這隻狗狗卻把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡，只露出一個頭的模樣相當可愛。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

北市動物園準備碎冰磚 讓貓熊體驗聖誕「滾雪」趣

聖誕佳節前夕，台北市立動物園今天特地為貓熊們準備碎冰磚，營造故鄉的大雪氛圍，讓團團、圓圓、圓寶和圓仔體驗冰上玩耍的樂趣。...

耶誕裝飾中藏了「一隻雪白球」 成功擬態網友驚呼：一模一樣

耶誕佳節到來，有的人為了讓環境更有氣氛，就會準備一些耶誕節的相關裝飾點綴。最近有位日本網友，就貼出了一張耶誕節小裝飾的照片，然而在畫面之中，卻暗藏了一個玄機。

百大入侵種海蟾蜍南投現蹤 林務局將納管禁止繁殖

林務局表示，原產美洲的海蟾蜍為世界百大入侵種，在數國造成生態危害，11月也接獲多起現蹤南投的通報，移除逾300隻成體，今...

超盡責警犬！被狂刺頭部27刀 仍牽制嫌犯直到完成任務

美國加州一隻警犬出任務時，遭歹徒狂刺27刀，造成臉部和鼻子嚴重受傷，但遭到攻擊的警犬相當盡責，牽制嫌犯直到警察成功逮捕他。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。