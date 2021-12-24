北市動物園準備碎冰磚 讓貓熊體驗聖誕「滾雪」趣

聖誕佳節前夕，台北市立動物園今天特地為貓熊們準備碎冰磚，營造故鄉的大雪氛圍，讓團團、圓圓、圓寶和圓仔體驗冰上玩耍的樂趣。動物園表示，為了讓動物們擁有更多的生活樂趣，總是絞盡腦汁準備「行為豐富化」的物件，大貓熊除了有很多放食物的行豐玩具外，更會特別準備不同材料讓他們體驗，其中「木屑」就是他們的最愛之一。

動物園表示，保育員22日就把「碎冰磚」送給團團、圓圓和圓寶，爸爸「團團」好奇的用爪子「刨」了一下，製造出小小的雪花，不過當他發現裡面是沒有東西的「清冰」時，接下來就不靠近了，在聖誕節前夕，保育員今天準備碎冰給小姐姐「圓仔」。

動物園指出，保育員為了讓動物好朋友們擁有更多的生活樂趣，總是絞盡腦汁準備「行為豐富化」的物件，大貓熊除了有很多放食物的行豐玩具外，保育員更會特別準備不同材料讓他們體驗，「木屑」就是他們的最愛之一，大貓熊總是玩得全身像裹滿花生粉一樣。

動物園說，最近妹妹「圓寶」也愛上了「裹花生粉」，常常到箱子內沾滿木屑後走出來，去「邀請」媽媽「圓圓」一起玩，媽媽也都會很配合一同前往，在滿滿木屑箱內滾來滾去。

為了讓大貓熊可以體驗故鄉「滾雪」的感覺，動物園內的企鵝館特地贊助碎冰，立刻準備了一大箱碎冰送給大貓熊，希望他們可以過個有雪的聖誕節。當保育員倒出一塊大碎冰磚時，聰明的團團以為今天有冰水果蛋糕，還稍有興趣的刨了一下，但後來發現只有「清冰」，就轉身離去。