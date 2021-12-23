混養鸚鵡、綠鬣蜥遭疑環境差 新竹市動物園澄清

台灣鳥類救援協會今天指出，新竹市動物園將部分鸚鵡與綠鬣蜥混養，生活空間差疑致鸚鵡死亡；昆蟲館長柯心平說，混養增加動物行為豐富化與物種多樣化，且在安全範圍內。

社團法人台灣鳥類救援協會今天發布新聞稿指出，新竹市議會日前通過，將新竹市立動物園委外照顧的鳥類與爬蟲類分開飼養議案，但議案通過至今，動物園百般拖延，不願改善。

台灣鳥類救援協會表示，動物園放任台灣昆蟲館館長，將動物園內的大型鸚鵡，擅自帶離至台灣昆蟲館台北館展演，實屬不當。

台灣鳥類救援協會執行長吳峮毅向中央社記者表示，鸚鵡因無安置場所，被委外廠商任意安置與綠鬣蜥生活，現場沒有乾淨飲水與合適食物，而大小型鳥放置一處，疑造成不少小型鸚鵡死亡，為不讓鳥兒飛翔還剪羽，生活環境還常被綠鬣蜥佔據、搶食物，以致需要高互動的鸚鵡自殘咬毛、行為變異、躁動等。

新竹市立動物園昆蟲館長柯心平向中央社記者表示，在安全範圍內，讓鸚鵡與爬蟲類混養，增加動物行為豐富化與物種多樣化，增進鸚鵡行為發展，也有互動良好影片佐證。目前，國內的屏東野生動物收容中心與綠世界生態農場皆有將鸚鵡與爬蟲類混養。

柯心平說，在環境豐富度上，混養現場設置高低不同棲架、繩網外，定期提供不同樹枝，植物及玩具供其探索，啃咬，5隻鸚鵡有7個棲架，3個以上給水及6個食盆，並依據不同鸚鵡需求給予不同飼料。

他表示，參考屏科大野生動物收容中心，引進綠鬣蜥作為鸚鵡的室友，引入前也對該綠鬣蜥個體測試，確認對鳥類及嚙齒類小動物，無攻擊性後才開始進行合籠。合籠過程持續監測互動情形，發現彼此適應良好，為成功案例，大幅增加鸚鵡行為豐富度及心理健康。

柯心平表示，為動物福利，及利於觀察鸚鵡生活狀況，新竹昆蟲館已於12月21日進行調整展場，將爬蟲類移至另一空間，於展場增加攀爬棲架、給水及飲食設施等，提供動物最好的生活環境與照顧。

柯心平表示，鸚鵡若出現拔毛行為，會從體外寄生蟲、皮膚疾病、心理健康等方面進行改善，該館有2隻鸚鵡有此狀況，已有改善，其中1隻停止該行為並康復。

關於鸚鵡攻擊事件部分，柯心平指出，事發當時，該區僅純飼養鸚鵡，而工作人員疏忽僅餵食單一鸚鵡水果，造成搶食爭鬥意外，飼育員雖在現場卻不及阻止，攻擊點在頭部要害造成搶救不及死亡。後來，立即移除鳥巢，並訂定標準作業流程，再無類似事件發生。