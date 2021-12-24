耶誕裝飾中藏了「一隻雪白球」 成功擬態網友驚呼：一模一樣
耶誕佳節到來，有的人為了讓環境更有氣氛，就會準備一些耶誕節的相關裝飾點綴。最近有位日本網友，就貼出了一張耶誕節小裝飾的照片，然而在畫面之中，卻暗藏了一個玄機。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「gsm_iham2」最近分享一張照片，畫面中有些紅色、銀色的球體小裝飾，又或是弄成雪花形狀的物品，明顯正在為了耶誕節作準備。
オーナメントに擬態したハムスター pic.twitter.com/TnHDwOtCR7— ぱる (@gsm_iham2) December 15, 2021
不過就在畫面中央處，有一顆顏色特別白的毛球，其實並不是小玩具，而是gsm_iham2這位網友所飼養的倉鼠。由於這隻白色小倉鼠全身縮成一團，因此一眼望下去，確實不容易和周圍的東西做出區隔，且也讓人覺得更為可愛。
許多網友紛紛回應「真的是倉鼠嗎」、「太會擬態了吧」、「變成一團球好可愛」、「感覺毛茸茸的」、「這是什麼可愛的生物」、「當裝飾沒毛病」、「其實我真的看不出來」、「好想要摸摸他喔」、「像變成一顆石頭一樣」、「大小完全一致啊」、「完全變顆球了」、「這樣更有氣氛了」。
オーナメントとましろくん pic.twitter.com/14X0JDkx1J— ぱる (@gsm_iham2) December 18, 2021
？？— ぱる (@gsm_iham2) December 23, 2021
って顔しとる pic.twitter.com/fNvzXp9ikA
筒に入るところと出てくるところ pic.twitter.com/X7dbKwibkc— ぱる (@gsm_iham2) December 21, 2021
指を見せたらきてくれた。— ぱる (@gsm_iham2) December 13, 2021
嬉しそうに見えた。 pic.twitter.com/HgQHb9hrHI
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