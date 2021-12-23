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超盡責警犬！被狂刺頭部27刀 仍牽制嫌犯直到完成任務
美國加州一隻警犬出任務時，遭歹徒狂刺27刀，造成臉部和鼻子嚴重受傷，但遭到攻擊的警犬相當盡責，牽制嫌犯直到警察成功逮捕他。
本月9日美國加州聖地牙哥的埃斯孔迪多（Escondido）警方接獲一起傷害案件，房東闖入室內持刀和球棒打傷房客，受害人逃出後報警。
警察帶著7歲半的警犬阿羅斯（Aros）前往逮人，房東躲在車庫不肯就範。經過20分鐘的協調，警方帶著阿羅斯闖入車庫，房東試圖爬上屋架逃跑，阿羅斯攀上他的腿，房東掏出一把刀朝狗狗的頭部亂砍，一共砍了27刀。
阿羅斯相當敬業，即使遭到攻擊仍牽制住房東，最後警方用電擊槍和泡沫讓嫌犯拋下刀從屋架上跌落，最終將他逮捕，隨後緊急把阿羅斯送醫搶救。
阿羅斯接受縫針治療，幸好獸醫評估能夠完全康復，不過目前尚未確定是否能歸隊，因為牠的鼻子遭到重創，嗅覺會不會留下永久性傷害有待觀察。
訓練警犬20的指導員盛讚阿羅斯相當盡責，即使被傷害仍盡忠職守，最終順利完成任務，令他相當驚豔。
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