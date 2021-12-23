高雄滯洪池變生態池 59種鳥類來做客

高市目前有16座滯洪池，數量全台最多，為讓滯洪池發揮多元功用，有些滯洪池設有籃球場、遊樂場。位於岡山的典寶溪滯洪池則化身為生態池，吸引大量鳥類造訪，其中不乏彩鷸、水雉、黑翅鳶、紅尾伯勞等保育類。高市水利局與野鳥協會攜手，在滯洪池進行生態棲地試驗，成功營造出生態食物鏈。

水利局表示，典寶溪A、B區滯洪池完成後，有效解決岡山區白米里、劉厝里等一帶的水患問題。前兩年野鳥協會在B區記錄到59 種鳥類，並有彩鷸、水雉、黑翅鳶、黃鸝及紅尾伯勞等保育類，其中又以水雉及燕鴴出現最令人驚喜，今年水利局與野鳥協會在5、6月展開棲地營造試驗，在池中種植水生植物，提供豐富棲地環境，並持續進行鳥類生態監測。

典寶溪B區滯洪池面積約42公頃，面積廣大，人為干擾少，生態豐富。野鳥協會在此種植菱角、印度莕菜等浮葉植物，歷經了大旱與今年夏季大雨考驗等，其中印度莕菜生長狀況良好，逐漸擴展範圍。野鳥協會記錄到豆娘、水螟蛾幼蟲、蜘蛛、多種螺類等生物利用，顯示食物鏈逐漸成形，提供黃小鷺、栗小鷺、水雉等生物更好的棲息與覓食環境。